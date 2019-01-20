Как устраняли коммунальную аварию, которая оставила без тепла 54 дома в Барнауле

В Барнауле, на улице Горно-Алтайской, продолжаются аварийные работы по ликвидации порыва трубопровода диаметром 300 мм, который произошел утром 20 января.

По состоянию на 14 часов дня, в ликвидации последствий аварии принимают участие 6 единиц техники и примерно 15 специалистов. На месте аварии вскрыта магистраль, и ведутся сварочные работы.

Напомним, что в результате коммунального происшествия без тепла и горячего водоснабжения остались 52 жилых дома, четыре детских сада, детская больница, две школы и колледж.



Температура в квартирах падает. Но некоторые жители аварийных домов рады хотя бы тому, что инцидент не совпал с так называемыми крещенскими морозами: температура воздуха в Барнауле находится на уровне 5−7 градусов ниже нуля.

На подъездах домов оперативно вывешаны объявления от управляющих компании, в которых говорится о том, что последствия аварии будут устранены в течение сегодняшнего дня. Специалисты, ведущие ремонтные работы, с некоторой долей осторожности подтверждают это предположение.

В 14.50 пресс-центр администрации Барнаула сообщил, что авария устранена, подача тепла и горячей воды восстановлена.