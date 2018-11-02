Как устроена тату-студия самого известного мастера в Барнауле Михаила Тау

Tau Art-Studio стала первой тату-студией в Барнауле, которой дали добро на аренду помещения в торговом центре, рассказал Михаил Тау. До этого собственники таких объектов относились к татуировщикам с недоверием. И вот вот уже семь лет мастерская Михаила Тау удивляет посетителей в ТРЦ «Европа».

Перед тем, как разрешить Михаилу Тау открыть студию в «Европе», там убедились, что он «не рокер и не байкер».

Михаил Тау,

владелец Tau Art-Studio:

Тогда в 2011 году, в дирекции «Европы» работали знакомые моих друзей, мы встретились, поговорили, они поняли, что я ответственный человек и пошли мне навстречу. Теперь мы не просто работаем в торговом центре, а участвуем в его жизни — развлекаем людей. На праздники наши мастера делают боди-арт посетителям.

По словам Тау, цель переезда в «Европу» из «Геомаркета» (там был прежний офис) заключалась в том, чтобы сделать татуировки общедоступными. Ради этого даже пришлось согласиться на более высокую арендную плату.

Тату-студия Михаила Тау. Анна Зайкова.

Михаил Тау,

владелец Tau Art-Studio:

Люди боятся студий в подвальных помещениях. Здесь, в торговом центре, мы специально оформили все в ярких красках, чтобы исключить этот страх. В дизайне студии нет никакой готичности.

Зонирование в тату-студии Михаила Тау

В небольшой и разноцветной студии есть несколько выделенных зон. За стойкой на ресепшн стоит администратор. Здесь же есть небольшой уютный диван для ожидающих посетителей и компьютер, где можно посмотреть эскизы тату.

Позади стойки администратора — зона для консультаций и посиделок. Там стоит диван, журнальный столик и кофемашина, а на стене нарисован большой логотип Tatoo Coffee, которое можно купить на вынос.

Тату-студия Михаила Тау. Анна Зайкова.

Михаил Тау,

владелец Tau Art-Studio:

Tatoo Coffee — детище моей супруги, фотографа Ольги Дубиной, она и логотип нарисовала на стене. Оля очень любит кофе и всех нас на него «подсадила». Теперь первым делом, когда прихожу в студию, я пью кофе — первый сваренный стаканчик всегда мой.

По словам Тау, в тату-студиях кофе обычно не продается.

Михаил Тау,

владелец Tau Art-Studio:

Татуировку можно делать людям, когда они в спокойном состоянии. Поэтому перед посещением тату-студии не рекомендуется употреблять кофе, алкоголь. Давление должно быть в норме. Мы не поим кофе наших клиентов, а приглашаем на него интересующихся и сомневающихся. Не готов сделать тату — заходи на кофе. Это как повод заглянуть к нам, пообщаться, задать вопросы о татуировках.

Тату-студия Михаила Тау. Анна Зайкова.

Примерно половина помещения студии — рабочая зона, где мастера наносят татуировки. Есть два сидячих места и кушетка — на нее укладывают клиентов, которым нужно сделать татуировки, например, на ногах.

На стене висят полки с красками — более сотни оттенков. В шкафу — оборудование для стерилизации инструментов. Их обрабатывают под высокой температурой.

В рабочей зоне есть стена для фотографирования с логотипом студии — мастер может сразу снять результат и выложить в социальные сети.

Арт-объекты в студии Михаила Тау

На стенах и полках в студии нет пустого места. Про каждый предмет ее владелец может рассказать какую-то историю.

Портреты Тау

Одна стена украшена портретами Михаила — их около десятка: выполненные карандашом, красками и фотографии. Все они мало похожи друг на друга и только когда присмотришься, начинаешь видеть — на них один и тот же человек.

Их дарят известные творческие люди Барнаула — художник Иван Ильющенко, фотограф Иван Озеров, дизайнер и тату-мастер Женя Князева, тату-мастер Владимир Бажанов (последние трое сейчас живут в Санкт-Петербурге) и другие.

Череп в шляпе

Череп в шляпе широко улыбается со стойки ресепшн всем посетителям. Кажется, что он всего лишь выразительный элемент декора, но это не так.

Михаил Тау,

владелец Tau Art-Studio:

Череп — наиболее часто используемый образ в татуировках. Это повелось с давних времен. Когда английские моряки уходили в плавание, они «били» себе череп, чтобы отогнать смерть. Считалось, что она увидит его и пройдет мимо — примет живого человека за уже умершего. Татуировка с черепом служила оберегом.

Тату-студия Михаила Тау. Анна Зайкова.

Фигура черепа используется в студии и в чисто практическом смысле. Сейчас Михаил постоянно берет учеников, они приезжают из разных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новокузнецка. Была даже девушка из Нью-Йорка. Ученики тренируются рисовать самый популярный тату-образ с реальной модели.

По воскресеньям в студию приходит художник Владимир Кикоть и дает уроки рисования мастерам студии. В этом участвует и сам Миахил Тау.

Михаил Тау,

владелец Tau Art-Studio:

Художники приходят к нам не первый год. Раньше уроки вел Николай Зайков. Теперь я пригласил Владимира Николаевича. Я учился у него в художественной школе, потом у него же учились мои дети. Считаю то, что он мне дал, очень ценным, поэтому хочу, чтобы он занимался теперь с моими учениками. Рисунок — это важная тренировка для тату-мастера. Как спортсмену нужно всегда держать мышцы в тонусе и тренироваться, так и нам необходимо регулярно рисовать.

Манекен — пока безымянный

Еще недавно в студии Михаила Тау был экстравагантный обитатель — манекен по имени Сергей. Он стоял на входе в большом роуче (национальный головной убор индейцев из перьев) и был весь покрыт татуировками.

Тату-студия Михаила Тау. Анна Зайкова.

Когда сын Михаила Тау открывал свою кальянную, он сильно просил отдать Сергея ему. Михаил не смог отказать. «Теперь там с ним все фотографируются, а у меня новое детище», — говорит он.

Имя новому манекену пока не придумали. Известно, что он японский летчик (на него надели подаренный друзьями летный шлем) — его планируют расписать татуировками в стиле якудзы. Эскиз уже нанесли, осталось раскрасить.

Счастливая свинка

12 лет назад семилетняя дочка Михаила во время урока в художественной школе нарисовала свинку. Она отдала рисунок отцу и сказала: «Папа, если кому-то понравится этот дизайн, можешь сделать по нему татуировку». С тех пор свинка «живет» в студии Тау.

Михаил Тау,

владелец Tau Art-Studio:

Были люди, которым она нравится, но я пока такого дизайна никому не делал (смеется). Мои мастера говорят, что клиенты смотрят на этот рисунок, когда им больно, и становится лучше.

Сейчас дочка Михаила учится в Строгановской академии художеств в Москве (МГХПА им. Строганова).

Тату-студия Михаила Тау. Анна Зайкова.

Велосипед-чоппер

В студии Михаила есть место для хранения велосипеда — на шкафах. Он стоит там, когда кончается теплый сезон.

Чоппер не предназначен для бездорожья, на нем можно кататься только по городу. Михаил заказал для него седло с английскими пружинами «Брукс» (Brooks) — седла этого производителя считаются одними из самых удобных в мире.

Велосипед подарили на день рождения друзья — бильярдист Данил Богушевский и диджей Дмитрий Королевский, который умер в 2016 году.

Фото с Розенбаумом

Известный бард Александр Розенбаум — клиент Михаила Тау. Исполнитель часто бывает на Алтае и татуировки теперь тоже делает у местного мастера.

Михаил Тау,

владелец Tau Art-Studio:

У него были татуировки — одну он сделал в Москве, другую в Питере. Мы переделывали ту, что на плече. Потом стали делать новые. Когда здесь случается концерт, он выделяет время, чтобы зайти к нам. Или приглашает нас с Ольгой в Москву.

Михаил Тау говорит, что с Александром Розенбаумом очень интересно общаться — «как будто книгу прочитал или фильм посмотрел».

Михаил Тау,

владелец Tau Art-Studio:

Я потом долго обдумываю наши разговоры. Тем интереснее было узнать, что он думает о них тоже. Был такой момент: в одной песне из нового альбома я четко услышал слова «по мотивам» нашего разговора. Одно время меня беспокоил вопрос: кому и что я должен в этой жизни. Я задавал его многим людям, с которыми встречался. Спросил и у Розенбаума. Он сходу ответил, что «никому ничего не должен». Потом подумал и сказал: «Нет, Миш, наверное, должен маме». И слова из того разговора, прозвучали в песне. Мне было приятно.

Тату-студия Михаила Тау. Анна Зайкова.

Олдскульная машинка

В студии Михаила Тау есть четыре «олдскульные» (от англ. old school — «старая школа») машинки для татуировок. Одну он показал корреспондентам altapress.ru. Ее собрал вручную в гараже мастер из Новосибирска Игорь Коба. Он умер несколько лет назад от сердечного приступа, когда делал очередную машинку.

От заводских машинок серийного производства «олдскульные» отличаются качеством сборки и принципом работы. Серийные — роторные (работают от небольшого моторчика), а ручной сборки — индукционные (работают от магнита). У них более «мягкое» проникновение в кожу и татуировки, сделанные ими, дольше сохраняют вид.

В студии Михаила Тау используются и серийные машинки — их пять-шесть видов. Каждая из них подходит для разных задач — создания контуров, фона и так далее.