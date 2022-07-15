Как устроены кэшбек сервисы, в чем подвох кэшбека?

Кэшбек — инструмент, позволяющий вернуть часть средств, потраченных на покупки. Речь может идти о покупках в обычных магазинах и на различных интернет-площадках. Размер возвращаемых средств может варьироваться в пределах от 1−3% до 10%.

Как получать кэшбек с покупок?

Бонусы могут распространяться на самые разные группы товаров, от продуктов питания до смартфонов и прочей электроники. Кэшбек — это бонус, который могут предоставлять компании-партнеры финансовых организаций, банки, а также специализированные сервисы.

Для получения возвратов части средств с покупок обычно требуется подтверждение участия в программе. Иногда начисление происходит автоматически при совершении определенных действий. После осуществления покупок в период от нескольких часов до 30 дней на карту клиента начисляется кэшбек. Срок его действия может быть и ограниченным, и нет.

Многим подобный инструмент кажется обманом, ведь в то, что банк возвращает деньги, верится с большим трудом. На самом деле, обычно средства клиентам возмещают партнеры, для которых кэшбек является эффективным средством увеличения продаж. Заключая договор с банком, они получают широчайшие рекламные возможности и новых клиентов.

Как потратить бонусы?

Если начисление происходит в рублях (или иной валюте), эти средства могут быть использованы при оплате последующих покупок напрямую. Также чаще всего эти средства можно снимать с карты без каких-либо ограничений.

Если же кэшбек начисляется в виде баллов, бонусов или в иной специфической форме, обналичить их уже не получится — они могут быть потрачены только на определенные покупки.

Есть ли подвох?

Кэшбек кажется по-настоящему выгодным и полезным для клиентов инструментом, но есть у него и несколько минусов. Вот они:

условия использования средств , полученных от кэшбек-сервиса , бывают запутанными , то есть , потратить их можно в строго ограниченный период и только на определенные товары , что нравится далеко не всем;

полученных от кэшбек-сервиса бывают запутанными то есть потратить их можно в строго ограниченный период и только на определенные товары что нравится далеко не всем; часто кэшбек начисляется только на конкретные товары или операции , поэтому последующая сумма начислений обычно минимальная. Чтобы накопить что-то существенное , покупать придется много;

поэтому последующая сумма начислений обычно минимальная. Чтобы накопить что-то существенное покупать придется много; размер кэшбека обычно большой только для новых участников программы лояльности. В последующем он может снижаться , и банки редко уведомляют пользователя об этом.

Несмотря на некоторые недостатки, кэшбек-сервисы помогают экономить без каких-либо усилий. Достаточно внимательно изучать предлагаемые условия участия в тех или иных программах, отслеживать начисления и вовремя их тратить.