15 июля
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Жизнь

Как устроены кэшбек сервисы, в чем подвох кэшбека?

Кэшбек — инструмент, позволяющий вернуть часть средств, потраченных на покупки. Речь может идти о покупках в обычных магазинах и на различных интернет-площадках. Размер возвращаемых средств может варьироваться в пределах от 1−3% до 10%.

Покупка. Чек.
Покупка. Чек.
CC0

Как получать кэшбек с покупок?

Бонусы могут распространяться на самые разные группы товаров, от продуктов питания до смартфонов и прочей электроники. Кэшбек — это бонус, который могут предоставлять компании-партнеры финансовых организаций, банки, а также специализированные сервисы.

Для получения возвратов части средств с покупок обычно требуется подтверждение участия в программе. Иногда начисление происходит автоматически при совершении определенных действий. После осуществления покупок в период от нескольких часов до 30 дней на карту клиента начисляется кэшбек. Срок его действия может быть и ограниченным, и нет.

Многим подобный инструмент кажется обманом, ведь в то, что банк возвращает деньги, верится с большим трудом. На самом деле, обычно средства клиентам возмещают партнеры, для которых кэшбек является эффективным средством увеличения продаж. Заключая договор с банком, они получают широчайшие рекламные возможности и новых клиентов.

Как потратить бонусы?

Если начисление происходит в рублях (или иной валюте), эти средства могут быть использованы при оплате последующих покупок напрямую. Также чаще всего эти средства можно снимать с карты без каких-либо ограничений.

Если же кэшбек начисляется в виде баллов, бонусов или в иной специфической форме, обналичить их уже не получится — они могут быть потрачены только на определенные покупки.

Есть ли подвох?

Кэшбек кажется по-настоящему выгодным и полезным для клиентов инструментом, но есть у него и несколько минусов. Вот они:

  • условия использования средств, полученных от кэшбек-сервиса, бывают запутанными, то есть, потратить их можно в строго ограниченный период и только на определенные товары, что нравится далеко не всем;
  • часто кэшбек начисляется только на конкретные товары или операции, поэтому последующая сумма начислений обычно минимальная. Чтобы накопить что-то существенное, покупать придется много;
  • размер кэшбека обычно большой только для новых участников программы лояльности. В последующем он может снижаться, и банки редко уведомляют пользователя об этом.

Несмотря на некоторые недостатки, кэшбек-сервисы помогают экономить без каких-либо усилий. Достаточно внимательно изучать предлагаемые условия участия в тех или иных программах, отслеживать начисления и вовремя их тратить.

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