За уши не таскать. Как устроено первое котокафе в Барнауле

В Барнауле на пр. Красноармейском, 78-б открылось первое в Барнауле котокафе Niko-mur. Кафе позиционирует себя как «досуговый семейный центр». Организаторы планируют проводить здесь много самых разных событий: от кинопросмотров до всевозможных мастер-классов. И конечно, тут можно и нужно гладить котов.

Владелица заведения Ольга Крутикова говорит, что ей хотелось создать такое место, куда человек любого возраста мог бы прийти и найти себе занятие. И заодно посидеть с котиками. От идеи до открытия кафе прошло два месяца.

Сейчас в кафе живут семь кошек, скоро их будет 11. Все они из приюта «Ласка» и готовы переехать в дом, если кто-то из посетителей захочет их взять.

Котокафе Niko-mur в Барнауле. Анна Зайкова.

Ольга Крутикова,

владелица котокафе Niko-mur:

Я думаю, здесь у животных больше шансов найти хозяина, чем в приюте. Если кто-то и хочет взять беспородную кошку, то ее можно взять и с улицы, редко кто идет в приют. У нас доверительная уютная обстановка. Считаю, что у таких котиков есть шанс.

Все кошки в кафе «человекоориентированные», некоторые сами идут на руки. Особенно Нильс. Ольга называет его «комендантом общежития». Нильс очень любит людей и первым встречает гостей, прыгает на руки и плечи, «бодается» и урчит.

Котокафе Niko-mur в Барнауле. Анна Зайкова.

У кошек Niko-mur есть свое «служебное помещение» с кормушками, туалетами и местами для сна. Там они могут уединиться.

Niko-mur работает в режиме тайм-кафе: нужно заплатить 200 рублей в час и можно посмотреть кино, завернувшись с котом в уютный плед, поиграть в компьютерные или настольные игры, порисовать или даже поработать. Для посетителей предусмотрена сменная обувь (ее можно принести с собой) и специальные липучки для того, чтобы, выходя, почистить одежду от шерсти.

Котокафе Niko-mur в Барнауле. Анна Зайкова.

По российскому санитарному законодательству, в помещениях с животными нельзя готовить еду. Так что посетителям Niko-mur предлагает чай и печенье в упаковке. Можно заказать еду или принести с собой, если гость планирует быть там долго. А вот кормить кошек в заведении нельзя. «Если хотите принести подарок животным, приносите игрушки», — говорит хозяйка Niko-mur.

Котокафе Niko-mur в Барнауле. Анна Зайкова.

Ольга подчеркивает, что котокафе — это не контактный зоопарк и не детская комната. Правила для посетителей довольно жесткие. «Никакого насилия над животными» — главный девиз заведения. Детей до 5 лет (которые с большой долей вероятности могут таскать кошек за уши и хвосты) будут пускать только со взрослыми и под их ответственность.

В Niko-mur также нельзя приходить со своими животными или приносить кошек с улицы.

Ольга Крутикова,

владелица котокафе Niko-mur:

Мы не ветеринарная клиника и не приют. Мы не ставим целью собирать бездомных животных. Напротив — мы хотим, чтобы наши животные нашли новый дом.

Кафе работает с 11:00 до 22:00.