Как утилизировать старую бытовую технику. Совет эксперта

Материалы, из которых состоят электроприборы, в том числе, бытовая техника, токсичны для почвы. Поэтому выкидывать их не стоит чтобы сберечь природу.
К тому же это преследуется законом. За нарушение возможен штраф.
«Помимо того, что выбрасывать технику запрещено и опасно для природы, это еще и не выгодно. На данный момент множество магазинов принимают технику в утилизацию, взамен предоставляя скидку на новый товар», — отмечает эксперт.
Неработающую технику можно продать на запчасти или утилизовать, обратившись в организации, которые этим занимаются.
Если же техника еще в строю, но больше вам не нужна, ее можно продать на сервисах объявлений или сдать в ломбард. Также есть вариант продать ее на запчасти.