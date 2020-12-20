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Жизнь

Как утилизировать старую бытовую технику. Совет эксперта

Выбрасывать старую бытовую технику — не лучшее решение хотя бы потому, что это преследуется законом, в частности статьей 8.2 КоАП РФ, рассказал судебный эксперт АНО Центр «Независимая Экспертиза» Иван Симонов агентству «Прайм».

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Материалы, из которых состоят электроприборы, в том числе, бытовая техника, токсичны для почвы. Поэтому выкидывать их не стоит чтобы сберечь природу.

К тому же это преследуется законом. За нарушение возможен штраф.

«Помимо того, что выбрасывать технику запрещено и опасно для природы, это еще и не выгодно. На данный момент множество магазинов принимают технику в утилизацию, взамен предоставляя скидку на новый товар», — отмечает эксперт.

Неработающую технику можно продать на запчасти или утилизовать, обратившись в организации, которые этим занимаются.

Если же техника еще в строю, но больше вам не нужна, ее можно продать на сервисах объявлений или сдать в ломбард. Также есть вариант продать ее на запчасти.

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