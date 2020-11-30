Как узнать, какой будет зима: народные приметы 30 ноября на Григория Зимоуказателя

30 ноября отмечается народно-христианский праздник Григорий Зимоуказатель. По-другому его называют Встреча Сивера, Григорий, Предзимье и Никон. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 30 ноября

На Руси говорили, что на Григория устанавливается настоящая зима. Наступал период устойчивых морозов и снежного покрова.

Григория называли Зимоуказателем, потому что по этому дню судили по погоде, какой будет зима. Какая погода с утра и до обеда — именно такой будет первая половина зимы, а от того какая погода после полудня зависело окончание зимних месяцев.

У наших предков существовал обычай 30 ноября «закатывать зиму» — они кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все и дети, и старики. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но вместе с тем удачней следующий год.

В народе считали, что сны, приснившиеся 30 ноября, имеют большую силу и могут сбыться.

Сон. ССО

Народные приметы 30 ноября