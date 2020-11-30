Как узнать, какой будет зима: народные приметы 30 ноября на Григория Зимоуказателя

Народные традиции 30 ноября
На Руси говорили, что на Григория устанавливается настоящая зима. Наступал период устойчивых морозов и снежного покрова.
Григория называли Зимоуказателем, потому что по этому дню судили по погоде, какой будет зима. Какая погода с утра и до обеда — именно такой будет первая половина зимы, а от того какая погода после полудня зависело окончание зимних месяцев.
У наших предков существовал обычай 30 ноября «закатывать зиму» — они кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все и дети, и старики. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но вместе с тем удачней следующий год.
В народе считали, что сны, приснившиеся 30 ноября, имеют большую силу и могут сбыться.
Народные приметы 30 ноября
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Если в этот день стоит хорошая погода, то зима будет мягкой.
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Если стоит пасмурная погода, то зимой будет мало солнца.
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Если на Григория мороз ударил, то скоро грянут холода.
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Если лед на реке имеет темный цвет, то в следующем году урожай будет богатым.
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Если вода в колодце тихая, то зима будет теплой, а если от нее идет шум — быть морозу.
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Солнце всходит столбом — к вёдру.
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Каков Григорий — такова и зима.