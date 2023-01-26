Как в Алтайском крае будут выплачивать детские пособия в новом фонде

С 1 января Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю выплачивает пособия по материнству и детству, которыми раньше занимались региональные Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Власти Барнаула рассказали, как буду выплачивать пособия в 2023 году.

Когда будут выплачивать пособия?

Даты выплат ежемесячных пособий в Алтайском крае останутся прежними — третьего числа каждого месяца за предыдущий на счета в банках и с 1 по 25 число.

Я получил выплаты в декабре , когда мне дадут следующие?

28 декабря 2022 года некоторые граждане получили выплаты досрочно:

неработающие граждане , ухаживающие за ребенком до 1,5 лет,

ухаживающие за ребенком до 1,5 лет, женщины , вставшие на учет в ранние сроки беременности,

вставшие на учет в ранние сроки беременности, пособия на детей от 8 до 17 лет,

меры социальной поддержки , переданных из органов социальной защиты населения.

Следующее перечисление средств гражданам, получившим выплату досрочно, состоится в феврале 2023 года.

Ребенок , дети , ребенок играет. unsplash.com.

Что касается пособий по рождению и воспитаний детей?

Аналогично будет выплачиваться и новое пособие в связи с рождением и воспитанием детей: в определенное число месяца, следующего за месяцем, за который назначается пособие.

Какие будут пособия для работающих родителей?

Сроки выплат для работающих граждан, которые оформили отпуск по уходу за ребенком по месту работы, тоже останутся прежними. Это шестое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Для перечисления пособия установлена единая дата на весь год. Если шестое число выпадет на праздничный или выходной день, то выплаты перечислят в предшествующие рабочие дни.

Ребенок , дети , ребенок играет. unsplash.com.

Какие есть нюансы?

Эксперт советует обратить внимание на важный нюанс, который касается способа перевода средств.

Так, если в качестве реквизитов для выплаты пособия указан номер карты МИР, то зачисление выплат произойдет в день их перечисления Отделением.

Если же пособие выплачивается по номеру расчетного счета, банк зачислит средства не ранее следующего рабочего дня после перечисления средств.

Проверить все данные о пособиях по линии социального страхования можно в личном кабинете получателя услуг. Войти следует по логину и паролю от портала Госуслуг.