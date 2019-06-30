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Жизнь

Как в Алтайском крае нужно убирать отходы в виде шлака и золы?

Читатель altapress.ru Сергей обратился в редакцию с вопросом, как в Алтайском крае решают проблему складирования отходов в виде шлака и золы. «Многие попросту высыпают их на дороги или обочины. Мусорная реформа как-то призвана решить эту проблему? Шлак и зола прописаны в правилах вывоза и утилизации?» — задает вопросы мужчина.

Зола.
Зола.
СС0

Андрей Голубцов,
заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края:

В соответствии с блоком 7 «Федерального классификационного каталога отходов» отходы в виде шлака, смета, а также от ведения подсобного хозяйства к ТКО не относятся. Обращение с такими видами отходов должно осуществляться на основании отдельных договоров.

Законодательство не запрещает самостоятельно обращаться с иными видами отходов жителям и юридическими лицам, осуществляющими их транспортировку силами регионального оператора. Однако взаимодействие должно осуществляться по нерегулируемой цене (не за счет единого тарифа на услугу регионального оператора).

Вопрос о внесении этого вида отходов в Федеральный классификационный каталог отходов рассматривается.

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