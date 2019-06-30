Как в Алтайском крае нужно убирать отходы в виде шлака и золы?

Читатель altapress.ru Сергей обратился в редакцию с вопросом, как в Алтайском крае решают проблему складирования отходов в виде шлака и золы. «Многие попросту высыпают их на дороги или обочины. Мусорная реформа как-то призвана решить эту проблему? Шлак и зола прописаны в правилах вывоза и утилизации?» — задает вопросы мужчина.