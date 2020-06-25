Как в Алтайском крае поддерживают развитие социального бизнеса

«Очень сложная работа с минимальной прибылью» — так говорят эксперты о социальном предпринимательстве. Это не благотворительность и не продажа товаров с минимальной наценкой, как понималось раньше на обывательском уровне. В 2020 году разночтения по этому поводу сняты: на законодательном уровне социальные предприятия стали отдельной «отраслью» малого бизнеса с понятными критериями. Это важно как для новых, так и для действующих социальных проектов. Они теперь смогут получить еще более широкую господдержку в развитии.

Четыре критерия

Отдельной «отраслью» социальные предприятия стали после внесения изменений в Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства (№ 209-ФЗ). Теперь в нем закреплены четыре критерия (вида деятельности), соответствуя которым субъект бизнеса будет считаться социальным.

Публикуя сегодня эти четыре критерия, для большего удобства мы проиллюстрировали каждый из них примером из практики регионального Цента инноваций социальной сферы (ЦИСС). Он с 2014 года занимается сопровождением социально-предпринимательских инициатив и проектов, входя в краевую инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. Вид деятельности (по ФЗ № 209): «Обеспечение занятости граждан, отнесенных к категории социально уязвимых».

Пример из практики: «Бийское многопрофильное предприятие „Росток“». В него входят швейный цех, магазин и точка общепита. На предприятии занято около 80 человек, примерно половина из них — люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалиды по зрению. Работа на предприятии является для них важнейшим этапом социальной адаптации.

Полученная господдержка: услуги по разработке маркетинговой стратегии развития текстильного производства и брендированию (поддержка по линии Алтайского фонда МСП).

2. Вид деятельности (по ФЗ № 209): «Обеспечение реализации товаров (работ, услуг), произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых».

Пример из практики: проект «Лавка добра» (г. Барнаул). Предприниматель Николай Алексеев организовал выпуск и реализацию в специальной торговой точке изделий ручной работы из хлопка, керамики, шерсти и др. Работа в проекте идет по трем направлениям: с людьми с ОВЗ («Алтайская авоська»); с матерями, воспитывающими детей с расстройствами аутистического спектра («Особое материнство»); помощь в социальной реабилитации детям с ментальными проблемами.

Оказанная господдержка: услуги по изготовлению сайта-лендинга, рекламного видеоролика, подготовке материалов для размещения в СМИ, консультационная, акселерационная поддержка.

3. Вид деятельности (по ФЗ № 209): «Производство товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых».

Пример из практики: проект фирмы «АСИНТ» (г. Барнаул) — производство культеприемной гильзы для многофункциональных протезов руки. Известно, что сначала предприниматели хотели помочь своему товарищу — спортсмену-параолимпийцу. Так появилось это изобретение, которое сейчас помогает в жизни детям с инвалидностью: гильза сама «подстраивается» под размер культи. В настоящее время несколько десятков юных жителей Сибири уже пользуются инновацией фирмы «АСИНТ». К проекту проявил интерес фонд «Сколково».

Оказанная господдержка: услуги по подготовке материалов для размещения в СМИ, образовательная поддержка. Один из лидеров проекта — Алиса Гладыщук — выпускница Школы социального предпринимательства, обучающей программы ЦИСС.

4. Вид деятельности (по ФЗ № 209): «Деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества».

Пример из практики: «Центр интеллектуального развития „СМАРТ“» (г. Бийск). Здесь детей обучают иностранным языкам, помогают находить оригинальные творческие решения и преподают им собственные образовательные курсы. Центр «СМАРТ» ежегодно инициирует различные общественные проекты; у его создателей глобальные цели — поднять престиж профессии учителя и преподавателя, а наукоград Бийск сделать еще и образовательной столицей Алтайского края.

Оказанная господдержка: услуги по изготовлению рекламного видеоролика, консультации по организации деятельности.

Новые возможности

Как сообщили в некоммерческой организации «Алтайский фонд МСП», эти новации федерального законодательства важны для социального бизнеса по нескольким причинам.

Во-первых, планируется, что в рамках отраслевых законов появятся дополнительные меры поддержки социального предпринимательства. Во-вторых, ожидается усовершенствование механизмов государственно-частного партнерства в образовании, культуре и в сфере социальной защиты.

В-третьих, появились перспективы получения социальными предпринимателями доступа к закупкам товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Наконец, ожидается, что социальные предприятия смогут работать с банками по программам стимулирования кредитования МСП.

Для официального получения такого статуса и включения в реестр социальных предприятий необходимо обращаться в управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Чем полезен ЦИСС

Региональный ЦИСС, являясь подразделением «Алтайского фонда МСП», оказывает помощь предпринимателям, которые только инициируют или уже развивают социальный бизнес. В 2019 году число поддержанных проектов превысило 250, при содействии ЦИСС в Алтайском крае за тот же период было создано 21 социальное предприятие.

Проанализировав объем работы ЦИСС, можно выделить несколько направлений работы центра.

Обучающие мероприятия — тренинги, семинары, мастер-классы — проводятся по различным направлениям, но с акцентом именно на специфику социального предпринимательства.

«Школа социального предпринимательства» — по отзывам, это востребованная в крае обучающая программа. Слушатели получают здесь знания по принципу «теория — практика — результат», с ними работают профессиональные бизнес-тренеры и эксперты с реальным опытом в предпринимательстве.

Услуги по продвижению проектов социального предпринимательства (эксперты оказывают помощь по целому блоку вопросов, связанных с интернет-технологиями и рекламой) и профильному обучению представителей социальных предприятий.

Консультационные услуги — ЦИСС помогает в различных вопросах осуществления деятельности в области социального предпринимательства, в том числе бизнес-моделирования, финансового планирования, маркетинга.

Ежегодный конкурс проектов — еще одно интересное направление ЦИСС. С 2014 года центр проводит региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Ежегодно социальные предприниматели из Алтайского края становятся победителями в различных номинациях федерального этапа конкурса.

Важно напомнить, что Центр инноваций социальной сферы оказывает услуги в рамках мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на безвозмездной основе. Полная и актуальная информация о ЦИСС размещена на его сайте (ciss22.ru) и на портале регионального центра «Мой бизнес» (мойбизнес22.рф).

Еще три причины обратиться в ЦИСС

Пространство для общения: клиенты центра обмениваются опытом и заряжаются идеями , расширяют круг деловых контактов , выстраивают сотрудничество. Способ рассказать о своем деле , продукте широкой аудитории: ЦИСС предлагает информационное сопровождение проектов клиентов. Эмоциональный заряд: участие в мероприятиях центра и общение с единомышленниками дают импульс к улучшениям в бизнесе , чувство социальной и профессиональной общности , повышают уверенность и удовлетворенность своим делом.

Обучаемся и увеличиваем доходность проекта

Важным событием в этой сфере в Алтайском крае 20 августа станет старт акселератора для социальных предпринимателей «Социальные инновации» (программа, реализуемая в России с 2015 года). Партнером проекта выступает Фонд социальных инвестиций (г. Москва).

Набор участников в проект ведется в настоящее время, поэтому напомним, что акселератор направлен на увеличение социального вклада и доходности бизнес-проектов.

Обучение в очном и онлайн-формате в течение девяти недель включает четыре стратегические сессии, мастерские «Шаги успешных продаж» и «Эффективные бизнес-переговоры», тренинг «Эффективная презентация и публичное выступление» и презентационную сессию (инвестиционный подиум) с участием потенциальных инвесторов. На протяжении всей программы будет вестись менторское и трекерское сопровождение каждого проекта.

Участие в акселераторе бесплатное, на основе конкурсного отбора. Внимание: количество мест ограниченно!

Подробная информация об акселераторе «Социальные инновации» по ссылке.

Международный день социального бизнеса отмечается 28 июня ежегодно с 2010 года. Сегодня социальные предприниматели, используя нестандартные бизнес-модели и механизмы, решают широкий спектр социальных задач: от дошкольного образования до ухода за тяжелобольными людьми.

Уважаемые социальные предприниматели! Поздравляем вас и ваши коллективы с Международным днем социального бизнеса, который отмечается 28 июня! Внимание к социальному предпринимательству — «доброму бизнесу» — растет с каждым годом. Сегодня работает уже значительное число социально-предпринимательских проектов разной направленности. Социальный бизнес становится драйвером перемен в самой идеологии предпринимательства. Благодарим вас за то, что свою энергию и предприимчивость вы направляете на решение общественных проблем, вносите изменения в жизнь отдельных людей, меняете мир к лучшему! Примите самые искренние пожелания здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия и успешной реализации новых идей! С уважением, коллектив ЦИСС

Центр инноваций социальной сферы некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»