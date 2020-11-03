Как в Алтайском крае подводят итоги уборочной, благоустраивают села и готовятся к зиме

В нынешнем году южные районы Алтайского края будут сообща ликвидировать снежные заносы. Такое решение было принято после прошлогодней зимы, когда метели здесь не на шутку разбушевались. Но зима — не единственное, что заботит селян. Они убирают урожай и облагораживают местность своими силами и с помощью государства. В этом смогли убедиться журналисты, посетив несколько районов.

Что будет с дорогами

Южному направлению Алтайского края в прошлом году пришлось не сладко: снегопады здесь были такие, что буквально за считанные часы переметало подъезды к селам. Люди вынуждены были какое-то время находиться в снежном плену, а местные власти как могли заботились, чтобы в такой сложный момент у них была еда, медикаменты и помощь в трудную минуту.

Хорошо тогда помогли волонтеры — те, у кого было проходимая техника. В свободное от работы время на снегоходах они доезжали до тех, кто не может выбраться и привозили все необходимое.

В Змеиногорском районе таких нашлось десять человек. Местный глава администрации Евгений Фролов рассказал, что среди них был и сотрудник ГИБДД. Днем он в непростых погодных условиях выполнял свои обязанности, а затем помогал людям, не жалея ни времени, ни сил.

Власти рассчитывают, что в этом году, если вдруг понадобится, волонтеры вновь придут на помощь.

Что касается техники, то к зиме она полностью готова — отремонтирована и стоит в ангарах. Гололеду и сугробам в Змеиногорском районе будут противостоять 18 различных единиц.

В случае крайней необходимости выручить смогут соседи — Третьяковский и Локтевский районы. Константин Долгунов, руководитель змеиногорского филиала «Юго-Западного ДРСУ», объясняет: как показывает практика погодные условия в эти трех территориях могут быть совершенно разные. Когда в Змеиногорске бушуют метели, в Горняке может быть ясно.

В этом случае локтевская техника отправится в Змеиногорский район, такой принцип работы теперь официально установлен.

Как начался отопительный сезон

Благоустройство и подготовка к зиме.

Тепло в дома жителей района начало приходить с 25 сентября. Чтобы все прошло без серьезных сбоев, местные власти провели серьезную работу. В администрации сформирован список котельных, которые требуют модернизации.

В 2020 году очередь дошла до объекта в селе Барановка. Здесь не только установили новую модульную котельную, но и заменили ветхие сети, потратив на все более 100 млн рублей. Эффект чувствуется уже сейчас: потребление угля в котельной сократилось на 50%.

Подается топливо в автоматическом режиме с помощью погрузчика, что существенно облегчает кочегарам работу.

В 2021 году еще три тепловых объекта в районе, являющихся убыточными, стоят в очереди на модернизацию.

Как благоустраивают города и села

Благоустройство и подготовка к зиме.

В 2020 году Змеиногорск существенно преобразился. Небольшой алтайский городок пошел в национальный проект по созданию комфортной среды и получил новую благоустроенную набережную. Она хоть и небольшая, зато очень уютная, с красивым освещением, лавочками и кованным ограждением.

Специально для Змеиногорска мастера Колыванского камнерезного завода изготовили символический компас, который теперь красуется среди брусчатки новой набережной. А над ней — огромный памятник Ермаку.

Преображаются и малые села. В Карамышенском сельсовете Змеиногорского района люди сами вышли с инициативой. С помощью программы комплексного развития сельских поселений они реализовали три своих начинания — ремонт двух мемориалов и создание современной спортивной площадки.

Глава сельсовета Владимир Девятилов рассказывает, что жителей, отказавшихся вносить деньги, не было. Люди несли кто сколько может и по 200−400 рублей и по несколько тысяч.

В итоге набралась солидная сумму: в общей сложности на три объекта было направлено 2,1 млн рублей, это с учетом тех денег, что поступило по нацпроекту.

В планах у селян — заняться центральной площадью в Карамышево. В прошлом году здесь уже высадили молодые саженцы деревьев. Следующим шагом должно стать обустройство пешеходных дорожек и зоны отдыха.

На глазах меняется центральная площадь и в Поспелихе. Растущему райцентру, в котором живет много молодежи это необходимо — здесь проводятся все праздники, в том числе краевого значения. Так, в 2017 году село принимало летнюю олимпиаду, на которую съехались спортсмены со всего Алтая.

Поспелиха легко может сделать вновь, учитывая, что спортивная инфраструктура в селе на высшем уровне. Скоро по федеральной программе здесь установят новую современную сцену. А в парке благодаря помощи государства уже есть новая детская площадка.

Как завершилась уборочная

Благоустройство и подготовка к зиме.

В лидерах Поспелихинский район и по сельскому хозяйству. В общей сложности местные сельхозпроизводители обрабатывают более 150 тыс га пашни. В 2019 году средняя урожайность зерновых составила 12,5 ц\га, подсолнечника — 12 ц\га, в 2020-том — 8,2 ц\га и 11 ц\га соответственно.

Наивысшие показатели в прошлом году по растениеводству были в хозяйстве «Котляровка», СПК «Знамя Родины» и в «Алтайской МИС». В нынешнем году, цифры, конечно, скромнее, но лидеры примерно те же.

Владимир Попов, председатель СПК «Знамя Родины» объясняет: засуха этим летом хорошенько прошлась по полям пшеницы, снизив общий сбор. Зато не подкачал подсолнечник — выстоял в невыносимом пекле. Вознаграждением за труды в непростых условиях стала достойная цена, которая компенсировала поспелихинским аграриям вынужденные потери.

Помогло и государство, выплатив точно в срок все положенные сельхозпроизводителям субсидии.

Меньшикова Анна — фотокорреспондент