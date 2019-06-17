Легендарный автопробег «Пекин — Париж» 16 июня побывал в Немецком национальном районе Алтайского края. Отважных гонщиков и их знаменитые автомобили встречали с размахом. Несмотря на проливной дождь, центральная улица села Подсосново была заполнена местными жителями и гостями из соседних городов и районов Алтая.

Как сообщает газета «Новое время», маршрут ралли «Пекин — Париж» включил посещение Немецкого района неслучайно: среди участников ралли много автовладельцев из Германии. Хозяева постарались показать настоящую «маленькую Германию» в степном районе Алтая. Для гостей приготовили блюда национальной немецкой кухни, подготовили праздничную культурную программу.

Кстати, в этот же день в Подсосново проводился национальный фестиваль «Зоммерфест». Он включал в себя масштабную дегустацию национальных блюд и напитков, демонстрацию национальных костюмов, мастер-классы по изготовлению немецких сувениров, большой концерт. Гонщиков напоили и накормили.

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В знаменитом международном ретро-пробеге, как обычно, участвуют автомобили, выпущенные в различных странах мира до 1976 года. Экипажи — как начинающие, так и опытные. Россию в этом году представляет экипаж из Новокузнецка на ВАЗ-2103.