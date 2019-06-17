Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июня 19°C

Как в Алтайском крае встречали участников ралли «Пекин — Париж» и показывали им «маленькую Германию»

Легендарный автопробег «Пекин — Париж» 16 июня побывал в Немецком национальном районе Алтайского края. Отважных гонщиков и их знаменитые автомобили встречали с размахом. Несмотря на проливной дождь, центральная улица села Подсосново была заполнена местными жителями и гостями из соседних городов и районов Алтая.

Павел Гебгардт, газета "Neue Zeit/Новое время"

Как сообщает газета «Новое время», маршрут ралли «Пекин — Париж» включил посещение Немецкого района неслучайно: среди участников ралли много автовладельцев из Германии. Хозяева постарались показать настоящую «маленькую Германию» в степном районе Алтая. Для гостей приготовили блюда национальной немецкой кухни, подготовили праздничную культурную программу.

Кстати, в этот же день в Подсосново проводился национальный фестиваль «Зоммерфест». Он включал в себя масштабную дегустацию национальных блюд и напитков, демонстрацию национальных костюмов, мастер-классы по изготовлению немецких сувениров, большой концерт. Гонщиков напоили и накормили.

Еще больше фото с праздника смотрите здесь.

В знаменитом международном ретро-пробеге, как обычно, участвуют автомобили, выпущенные в различных странах мира до 1976 года. Экипажи — как начинающие, так и опытные. Россию в этом году представляет экипаж из Новокузнецка на ВАЗ-2103.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость