Как в Барнауле благоустраивают дворы по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Об этом накануне было заявлено в рамках выездного совещания по реализации национального проекта, которое прошло на дворовой территории по адресу: улица Горно-Алтайская, 6.
Здесь уже завершили основной фронт работ и благодаря нацпроекту благоустроили целый микрорайон. Так, работы проведены на дворовых территориях домов по адресам: улица Горно-Алтайская, 4, 6, 8 и улица Чеглецова, 7, 7а и 9а.
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров, говоря о результатах благоустройства подчеркнул: «Это целый комплекс из шести дворовых территорий, общая сумма затрат составила 12 млн рублей. Здесь устроены парковочные карманы, проведено расширение проездов, установлен детский игровой комплекс».
По словам замглавы администрации города, то с момента реализации нацпроекта, за 2017−2019 годы, в краевой столице уже благоустроено 254 двора.
Что касается планов, то на 2021 год в администрацию города поступило уже 67 заявок на проведение аналогичных работ.
Высказываясь о контроле качества работ, Андрей Федоров добавил: «Помимо общественного контроля осуществляется строительно-технический надзор за всеми этапами работ. Мы проверяем качество и объем работ. Работы принимаются только после согласования с управляющей организацией и жителями, в октябре планируем начать приемку дворов».
Представитель депутатского корпуса, член городской думы Дмитрий Ильиных, акцентировал внимание на том, что на улице Горно-Алтайской реализован первый проект благоустройства, где в одной заявке сосредоточено 6 многоквартирных домов.
«Собственники проголосовали большинством голосов за благоустройство этой территории. Здесь проведено комплексное благоустройство микрорайона, асфальтирование проезжей части, тротуаров, подъездов к домам. Хочу сказать, что на данной территории произошла стыковка с национальным проектом „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, в рамках которого отремонтирована улица Чеглецова. Главной изюминкой этого дворового комплекса стала детская площадка, чему очень рады жители всех домов. 10 сентября здесь запланировано мероприятие, посвященное 290-летию Барнаула», — отметил депутат.
В настоящее время работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» продолжаются на 65 дворовых территориях.
Отметим, что для участия в проекте жильцы того или иного многоквартирного дома должны провести общее собрание собственников, определить перечень работ, дать согласие на софинансирование и назначить уполномоченное лицо, которое будет представлять их интересы.
После этого необходимо подать заявку в общественную комиссию по реализации нацпроекта.
Общественная комиссия принимает заявки от жителей до 1 октября года, предшествующего году формирования муниципальной программы.