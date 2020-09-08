Как в Барнауле благоустраивают дворы по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Работы по благоустройству проведут в текущем году на 81 дворовой территории в Барнауле в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели будет выделено в общей сложности 217 млн рублей.

Благоустройство дворов в Барнауле по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Об этом накануне было заявлено в рамках выездного совещания по реализации национального проекта, которое прошло на дворовой территории по адресу: улица Горно-Алтайская, 6.

Здесь уже завершили основной фронт работ и благодаря нацпроекту благоустроили целый микрорайон. Так, работы проведены на дворовых территориях домов по адресам: улица Горно-Алтайская, 4, 6, 8 и улица Чеглецова, 7, 7а и 9а.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров, говоря о результатах благоустройства подчеркнул: «Это целый комплекс из шести дворовых территорий, общая сумма затрат составила 12 млн рублей. Здесь устроены парковочные карманы, проведено расширение проездов, установлен детский игровой комплекс».

Благоустройство дворов в Барнауле по нацпроекту «Жилье и городская среда». Анна Зайкова.

По словам замглавы администрации города, то с момента реализации нацпроекта, за 2017−2019 годы, в краевой столице уже благоустроено 254 двора.

Что касается планов, то на 2021 год в администрацию города поступило уже 67 заявок на проведение аналогичных работ.

Высказываясь о контроле качества работ, Андрей Федоров добавил: «Помимо общественного контроля осуществляется строительно-технический надзор за всеми этапами работ. Мы проверяем качество и объем работ. Работы принимаются только после согласования с управляющей организацией и жителями, в октябре планируем начать приемку дворов».

Представитель депутатского корпуса, член городской думы Дмитрий Ильиных, акцентировал внимание на том, что на улице Горно-Алтайской реализован первый проект благоустройства, где в одной заявке сосредоточено 6 многоквартирных домов.

«Собственники проголосовали большинством голосов за благоустройство этой территории. Здесь проведено комплексное благоустройство микрорайона, асфальтирование проезжей части, тротуаров, подъездов к домам. Хочу сказать, что на данной территории произошла стыковка с национальным проектом „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, в рамках которого отремонтирована улица Чеглецова. Главной изюминкой этого дворового комплекса стала детская площадка, чему очень рады жители всех домов. 10 сентября здесь запланировано мероприятие, посвященное 290-летию Барнаула», — отметил депутат.

В настоящее время работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» продолжаются на 65 дворовых территориях.

Благоустройство дворов в Барнауле по нацпроекту «Жилье и городская среда». Анна Зайкова.

Отметим, что для участия в проекте жильцы того или иного многоквартирного дома должны провести общее собрание собственников, определить перечень работ, дать согласие на софинансирование и назначить уполномоченное лицо, которое будет представлять их интересы.

После этого необходимо подать заявку в общественную комиссию по реализации нацпроекта.

Общественная комиссия принимает заявки от жителей до 1 октября года, предшествующего году формирования муниципальной программы.