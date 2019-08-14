В Барнауле ловили сбежавшую из зоопарка носуху

На самом деле, как говорит заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев, никакого побега не было. Маленькие носухи, появившиеся на свет в прошлом году, находятся на свободном выгуле в зоопарке, как и белки.
«Это безобидные зверьки, в некотором роде как кошки, их многие держат дома или в контактных зоопарках», — говорит Чеботарев.
Любопытная носуха Мандаринка уже убегала за территорию, ее видели на ул. Ленинградской. Зверек всегда вечерами возвращался в вольер. На этот раз она побежала за сотрудницей зоопарка, которая постоянно кормит носух, «на запах» и оказалась возле ТРЦ «Огни».
Обеспокоенные жители стали обсуждать необычного зверька на улицах города, и сотрудникам зоопарка пришлось ловить беглянку.
По словам специалистов носуха не испытала стресса от нахождения в городе, поскольку привыкла к людям. С другой стороны, она могла угодить под машину или в недобрые руки.
Александр Чеботарев,
заместитель директора Барнаульского зоопарка:
Нам писали, что теперь Мандаринку надо на ковер к директору за такие проступки. Ну, мы с ней провели серьезный разговор, объяснили, что так делать нельзя. Смотрела виновато исподлобья, все она прекрасно понимает.