Как в Барнауле открывали «Аллею памяти» в честь погибших героев-десантников

26 октября в столице Алтайского края состоялось торжественное открытие первой в стране «Аллеи героев» памяти погибших в Чечне в 2000 году бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Она разместилась на популярной среди барнаульцев улице Георгия Исакова. Раньше эта аллея была семейной, теперь стала патриотической.

Напомним: «Аллея Героев» посвящена подвигу десантников из 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые вступили в неравный бой с террористами группы Хаттаба. Из 90 бойцов погибли 84, в том числе уроженец Алтайского края, бийчанин Сергей Медведев.

В торжественном мероприятии участвовали Герой России, легендарный генерал-полковник Владимир Шаманов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и другие официальные лица.

Владимир Шаманов,

Герой России:

— 1 марта 2020 года мы отметим двадцатилетие бессмертного подвига воинов-десантников в Аргунском ущелье. Молодые ребята, которым жить да жить, остановили более пяти сотен бандитов-террористов. Что делают международные террористы, мы знаем по Афганистану, Ираку, Сирии. Бойцы 6-й роты, защищая нас, сложили головы в Аргунском ущелье.

Теперь на аллее установлены 84 «планшета», на каждом из которых указано имя героя, а также гранитный камень с надписью «Подвигу 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка посвящается…».

Глава региона назвал прошедшую акцию «очень важным делом».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— Убежден , что в наше время создание таких памятных мест — очень важное дело. В текучке повседневной жизни мы не успеваем подумать о самом важном — о добре и зле , о чести и доблести , памяти и долге , о Родине.