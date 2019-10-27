Как в Барнауле открывали «Аллею памяти» в честь погибших героев-десантников

Напомним: «Аллея Героев» посвящена подвигу десантников из 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые вступили в неравный бой с террористами группы Хаттаба. Из 90 бойцов погибли 84, в том числе уроженец Алтайского края, бийчанин Сергей Медведев.
В торжественном мероприятии участвовали Герой России, легендарный генерал-полковник Владимир Шаманов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и другие официальные лица.
Владимир Шаманов,
Герой России:
— 1 марта 2020 года мы отметим двадцатилетие бессмертного подвига воинов-десантников в Аргунском ущелье. Молодые ребята, которым жить да жить, остановили более пяти сотен бандитов-террористов. Что делают международные террористы, мы знаем по Афганистану, Ираку, Сирии. Бойцы 6-й роты, защищая нас, сложили головы в Аргунском ущелье.
Теперь на аллее установлены 84 «планшета», на каждом из которых указано имя героя, а также гранитный камень с надписью «Подвигу 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка посвящается…».
Глава региона назвал прошедшую акцию «очень важным делом».