Как в Барнауле отмечают День Пограничника. Фото

На митинге присутствовали руководители силовых структур, сотрудники пограничной службы и ветераны. Участники почтили память тех, кто стоял у истоков формирования пограничной службы России, а также тех, кто мужественно и самоотверженно защищает границы нашей Родины. Пограничники борются с такими серьезными угрозами, как терроризм, наркоторговля, контрабанда и нелегальная миграция.
Напомним, что в прошлом году Пограничная служба ФСБ России отпраздновала 105 лет со дня основания.
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