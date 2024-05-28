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Жизнь

Как в Барнауле отмечают День Пограничника. Фото

28 мая в Барнауле на Мемориале Славы состоялся митинг и церемония возложения цветов в честь Дня пограничника, сообщает пресс-служба города.

Митинг в Барнауле в честь Дня пограничника.
Митинг в Барнауле в честь Дня пограничника.
barnaul.org

На митинге присутствовали руководители силовых структур, сотрудники пограничной службы и ветераны. Участники почтили память тех, кто стоял у истоков формирования пограничной службы России, а также тех, кто мужественно и самоотверженно защищает границы нашей Родины. Пограничники борются с такими серьезными угрозами, как терроризм, наркоторговля, контрабанда и нелегальная миграция.

Напомним, что в прошлом году Пограничная служба ФСБ России отпраздновала 105 лет со дня основания.

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