Как в Барнауле отметят День России - праздничная программа

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Во сколько начнется праздничный концерт?

Концерт "Мы Россия" начнется в 12:00 в Доме культуры. На сцене выступят хореографический коллектив «Каблучок» из ДНР, вокалисты из ЛНР и ансамбли Барнаула.

А до концерта в 11:00 откроется выставка художника Сергея Алексеевича Боженко «Защитники России, или штрихи будущей Победы».