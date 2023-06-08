Как в Барнауле отметят День России - праздничная программа

Празднование Дня России начнется 12 июня в 09:00 в Нагорном парке. Возле стелы «Барнаул – город трудовой доблести» поднимут государственный флаг.
Здесь же 14-летним гражданам вручат паспорта РФ.
Концерт "Мы Россия" начнется в 12:00 в Доме культуры. На сцене выступят хореографический коллектив «Каблучок» из ДНР, вокалисты из ЛНР и ансамбли Барнаула.
А до концерта в 11:00 откроется выставка художника Сергея Алексеевича Боженко «Защитники России, или штрихи будущей Победы».
Основные праздничные мероприятия традиционно пройдут на площади Сахарова. Их поделят на несколько блоков: спортивный, молодежный и культурный.
С 10:00 до 14:00 на площади пройдут спортивные соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису и многим другим. А также будет фестиваль «Готов к труду и обороне» среди работающей молодежи.
С 15:00 на площади Сахарова начнется концерт «Счастлив тем, что в России живу». А в 18:30 начнется молодежная концертная программа с участием студенческих творческих коллективов «Мы будущее России».
Конечно. В 2023 году фейерверк стартует чуть позже обычного - в 22:30. Его запустят на площади Сахарова.
Да. Так в 12:00 состоятся концерты в парке «Лесная сказка», на площади перед ДК в поселке Южном и в парке «Изумрудном».
В 13:00 пройдут мероприятия в парках «Солнечный ветер» и «Арлекино».
А на улице Мало-Тобольской будет организована работа выставки фотохудожника Евгения Борисова «Широка страна моя родная».