8 июня
﻿
Жизнь

Как в Барнауле отметят День России - праздничная программа

Власти города рассказали, как в Барнауле отметя День России 12 июня.

Праздничный фейерверк прогремел в Барнауле в День России 12.06.2022.
Праздничный фейерверк прогремел в Барнауле в День России 12.06.2022.
Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул".
1
Где стартует празднование?

Празднование Дня России начнется 12 июня в 09:00 в Нагорном парке. Возле стелы «Барнаул – город трудовой доблести» поднимут государственный флаг.

Здесь же 14-летним гражданам вручат паспорта РФ.

2
Во сколько начнется праздничный концерт?

Концерт "Мы Россия" начнется в 12:00 в Доме культуры. На сцене выступят хореографический коллектив «Каблучок» из ДНР, вокалисты из ЛНР и ансамбли Барнаула.

А до концерта в 11:00 откроется выставка художника Сергея Алексеевича Боженко «Защитники России, или штрихи будущей Победы».

День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
Светлана Васюченко, Ксения Руслякова
3
Где будут проходить основные мероприятия?

Основные праздничные мероприятия традиционно пройдут на площади Сахарова. Их поделят на несколько блоков: спортивный, молодежный и культурный.

С 10:00 до 14:00 на площади пройдут спортивные соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису и многим другим. А также будет фестиваль «Готов к труду и обороне» среди работающей молодежи.

С 15:00 на площади Сахарова начнется концерт «Счастлив тем, что в России живу». А в 18:30 начнется молодежная концертная программа с участием студенческих творческих коллективов «Мы будущее России».

День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
Светлана Васюченко, Ксения Руслякова
4
Увидят ли барнаульцы салют?

Конечно. В 2023 году фейерверк стартует чуть позже обычного - в 22:30. Его запустят на площади Сахарова.

5
А будут ли мероприятия в других районах города?

Да. Так в 12:00 состоятся концерты в парке «Лесная сказка», на площади перед ДК в поселке Южном и в парке «Изумрудном».

В 13:00 пройдут мероприятия в парках «Солнечный ветер» и «Арлекино».

А на улице Мало-Тобольской будет организована работа выставки фотохудожника Евгения Борисова «Широка страна моя родная».

День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
Светлана Васюченко, Ксения Руслякова
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость