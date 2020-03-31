Как в Барнауле построили Ленинский район на месте военного полигона и озера

«Особенностью района были огромные сельскохозяйственные земли и полное отсутствие участков под жилищное строительство», — так описывали будущий Ленинский район Барнаула, где сейчас располагаются Дворец культуры и парк Целинников. 31 марта 1972 года — день рождения Ленинского района. История его создания — в материале altapress.ru.

Приказали строить

Исполком барнаульского городского совета депутатов трудящихся вынес постановление:

«Образовать Ленинский район в следующих границах: от берега Оби по улице Малахова до улицы Гущина, по улице Гущина до улицы Второй Северо-Западной, по улице Второй Северо-Западной до проезда Кооперативного, по проезду Кооперативному до улице Малахова, по улице Малахова до Сухого лога, по Сухому логу до юго-западного полукольца железной дороги, по южному полукольцу железной дороги до берега реки Оби».

В состав нового района вошли и сельские территории: поселок городского типа Научный городок, село Гоньба и поселки Землянуха, Казенная Заимка, Березовка.

Администрация Ленинского района. Анна Зайкова

Выбрали лидера

Новому району был нужен опытный и инициативный руководитель. Им стал Эдуард Данилович Мухин, которого в 1972 году решением районного Совета депутатов трудящихся избрали председателем исполкома района.

Что было — что стало

Там, где сегодня располагаются здания администрации района, Дворец культуры Барнаула и парк Целинников, были поля Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства. В районе Барнаульского кадетского корпуса находились опытные делянки гороха, а на улице Солнечная Поляна — питомник по выращиванию декоративных кустарников для облагораживания территории города.

В годы Великой Отечественной войны здесь располагался военный полигон. На территории микрорайона Докучаево плескались волны озера площадью 1−2 га. На одном его берегу раскинулся березовый околок, на другом — рабочий поселок Шанхай.

Дом быта на Докучаево. yandex.ru/maps

Что писала пресса

«Сойдите на конечной остановке восьмого или девятого трамвайных маршрутов (угол улиц Юрина и Попова) и посмотрите на северо-запад. Пустырь. Не на чем взор остановить, если не считать темнеющих кое-где котлованов и маячащих хоботом экскаваторов. И скажи вам, что через год-полтора вы увидите здесь крупный городской микрорайон со многими тысячами жителей, то вы, возможно, не поверите. А ведь увидите наверняка. И не исключено, что будете одним из тех, кто справит здесь новоселье», — писали газеты в то время.

В период становления района его площадь составляла 12 тыс. га, а численность населения не превышала 90 тыс. человек. К 1978 г. количество жителей района перевалило за 160 тысяч. Сегодня здесь проживает более 149 тыс. горожан, уточняет Алтайская краевая библиотека им В.Я. Шишкова.

Анна Карпова