Как в Барнауле построили Ленинский район на месте военного полигона и озера

Приказали строить
Исполком барнаульского городского совета депутатов трудящихся вынес постановление:
«Образовать Ленинский район в следующих границах: от берега Оби по улице Малахова до улицы Гущина, по улице Гущина до улицы Второй Северо-Западной, по улице Второй Северо-Западной до проезда Кооперативного, по проезду Кооперативному до улице Малахова, по улице Малахова до Сухого лога, по Сухому логу до юго-западного полукольца железной дороги, по южному полукольцу железной дороги до берега реки Оби».
В состав нового района вошли и сельские территории: поселок городского типа Научный городок, село Гоньба и поселки Землянуха, Казенная Заимка, Березовка.
Выбрали лидера
Новому району был нужен опытный и инициативный руководитель. Им стал Эдуард Данилович Мухин, которого в 1972 году решением районного Совета депутатов трудящихся избрали председателем исполкома района.
Что было — что стало
Там, где сегодня располагаются здания администрации района, Дворец культуры Барнаула и парк Целинников, были поля Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства. В районе Барнаульского кадетского корпуса находились опытные делянки гороха, а на улице Солнечная Поляна — питомник по выращиванию декоративных кустарников для облагораживания территории города.
В годы Великой Отечественной войны здесь располагался военный полигон. На территории микрорайона Докучаево плескались волны озера площадью 1−2 га. На одном его берегу раскинулся березовый околок, на другом — рабочий поселок Шанхай.
Что писала пресса
«Сойдите на конечной остановке восьмого или девятого трамвайных маршрутов (угол улиц Юрина и Попова) и посмотрите на северо-запад. Пустырь. Не на чем взор остановить, если не считать темнеющих кое-где котлованов и маячащих хоботом экскаваторов. И скажи вам, что через год-полтора вы увидите здесь крупный городской микрорайон со многими тысячами жителей, то вы, возможно, не поверите. А ведь увидите наверняка. И не исключено, что будете одним из тех, кто справит здесь новоселье», — писали газеты в то время.
В период становления района его площадь составляла 12 тыс. га, а численность населения не превышала 90 тыс. человек. К 1978 г. количество жителей района перевалило за 160 тысяч. Сегодня здесь проживает более 149 тыс. горожан, уточняет Алтайская краевая библиотека им В.Я. Шишкова.
Анна Карпова