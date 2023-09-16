16 сентября
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Жизнь

Как в Барнауле проходит Алтайская регата - красочный фоторепортаж

В Барнауле на Гребном канале 15 сентября начались международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Как прошел первый день Алтайской регаты - в материале altapress.ru.

Алтайская регата, 15 сентября 2023.
Алтайская регата, 15 сентября 2023.
Предоставлено организаторами

Цена входного билета на трибуны - 300 рублей, на набережную - 200.

Как добраться до Гребного канала

  • От остановки "пл. Октября" ходит бесплатный автобус все три дня регаты. "Поймать" его можно каждые 15 минут на пр. Калинина, со стороны Молодежного театра, с 9:00 утра. На автобусе будет табличка «Гребной канал».
  • Также за 22 рубля можно доехать на электричке. Расписание ниже.
  • На личном автомобиле. Для зрителей организуют парковку на Новосибирском тракте за ст. Присягино.
Расписание электричек.
Расписание электричек.
barnaul.kassy.ru
Расписание электричек.
Расписание электричек.
barnaul.kassy.ru
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