Как в Барнауле проходит Алтайская регата - красочный фоторепортаж

Цена входного билета на трибуны - 300 рублей, на набережную - 200.
Как добраться до Гребного канала
- От остановки "пл. Октября" ходит бесплатный автобус все три дня регаты. "Поймать" его можно каждые 15 минут на пр. Калинина, со стороны Молодежного театра, с 9:00 утра. На автобусе будет табличка «Гребной канал».
- Также за 22 рубля можно доехать на электричке. Расписание ниже.
- На личном автомобиле. Для зрителей организуют парковку на Новосибирском тракте за ст. Присягино.
Расписание электричек.
barnaul.kassy.ru
Расписание электричек.
barnaul.kassy.ru