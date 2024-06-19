Как в Барнауле прошел фестиваль красок — фоторепортаж altapress.ru

В барнаульском парке «Лесная сказка» прошел самый яркий праздник лета – «Фестиваль красок 2024». Ежегодно семьи, молодежь и подростки съезжаются в парк, чтобы объединиться в большую семью на несколько часов, став частью одной красочной картины.

Красочный отсчет

Подготовка к фестивалю началась задолго до его старта. Организаторы тщательно продумали каждую деталь, чтобы участники могли полностью погрузиться в атмосферу праздника. У ларька с красками образовалась большая очередь.

За несколько часов до начала, площадка ожила: люди собирались группами, обсуждая предстоящее событие и делясь планами на вечер.

За 10 минут до старта возле точек с красками холи участники фестиваля жадно приобретали цветные пакетики. Цена в 250 рублей за пакетик не останавливала никого: ведь перед ними стояла перспектива окунуться в мир, где каждый мог стать художником своего настроения.

Игры цвета

В 17:00 воздух наполнился ожиданием и волнением. Барнаульцы собрались возле сцены. Взрослые, как и дети, играли в догонялки, осыпая красками своих знакомых.

«С детства хотела попасть на фестиваль красок и наконец-то пришла с подругами, они тоже здесь впервые – это просто потрясающе, все мои представления оправдались. Море эмоций и ощущений!» – поделилась участница фестиваля Ангелина.

«Фестиваль красок». Екатерина Базарнова

Заряжаем пушки

Дискотека фестиваля затихла, предвещая начало захватывающего момента – подготовку к запуску красок из «пушек». В небо взметнулись цветных столбов. В перерывах между запусками среди участников разыгрывали призы в конкурсе танцев.





«На фестиваль попали в первый раз. Хотелось прочувствовать на себе эмоции и ярко провести выходные с детьми. Очень понравилось и нам, и детям. В следующем году придем еще раз!» - прокомментировала участница Наталья.

«Фестиваль красок». Екатерина Базарнова

До скорой встречи

Жаркая погода не стала помехой для участников, которые с радостью погружались в каждый момент. И хотя фестиваль красок продолжался всего несколько часов, его волшебство, без сомнения, останется в памяти участников надолго. В следующем году парк «Лесная сказка» снова раскрасится во все цвета радуги, и каждый сможет стать частью этой удивительной картины.

Екатерина Базарнова

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