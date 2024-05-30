Накануне в Барнаул с гастролями приезжала группа «Звери».

Концерт проходил в "Титов Арене", там собралось очень много фанатов. Атмосфера была наполнена предвкушением встречи с любимыми исполнителями и ожиданием ярких эмоций.

На концерте можно было не только послушать музыку, но и купить мерч.

«Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке. Развеселые зрачки, я шагаю налегке...»

Музыканты представили публике свои лучшие хиты. Зрители с восторгом встречали каждую песню, подпевая знакомым словам и танцуя в такт музыке. Группа "Звери" порадовала барнаульцев качественным звуком, яркими световыми эффектами и невероятной энергетикой.

После концерта зрители бурно обсуждали выступление любимой группы. Этот вечер стал настоящим праздником для всех любителей качественной музыки и живого исполнения.

Ранее altapress.ru рассказал, куда сходить на этой неделе в Барнауле.

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