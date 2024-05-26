Сон на крыше, первые троллейбусы и тюльпаны на Ленина. Как почетный барнаулец 40 лет преображал город

- Анатолий Мельников родился в 1928 году в поселке Рассвет Тальменского района. Его знакомство с Барнаулом началось с театра.
«Набрал я три ведра картошки, прошагал 20 км до Тальменки, оттуда на поезде приехал в Барнаул. На базаре продал картошку и пошел в театр. Спектакль закончился, когда мой поезд уже ушел. В темноте добрался до дома знакомых… чтобы не будить, залез на крышу», — вспоминал Мельников.
- После школы Мельников поступил в Барнаульский педагогический институт. Уже в 26 лет он стал заместителем председателя горисполкома и занялся благоустройством города.
«Руководство Барнаула поставило задачу по-новому отнестись к проблеме посадки деревьев, созданию производственной базы… В то время в городе не высаживалось ни одного цветка», — рассказывал Анатолий Мельников.
- Анатолий Мельников вместе с ученым-цветоводом Ириной Верещагиной поехали в Москву на консультацию к директору Ботанического сада Академии наук СССР Николаю Цицину. Так на проспекте Ленина высадили московские тюльпаны и был разработан проект парка «Юбилейный».
- Благодаря настойчивости Анатолия Мельникова в общении с замминистра ЖКХ России Барнаулу выделили асфальтосмеситель и каток. Улицы города покрыли асфальтом. В 1950-е построили кинотеатр «Россия», Дворец пионеров, школы.
- В 1960-х Мельников отправился в Чехословакию, чтобы перенять опыт градостроительства и развития электротранспорта. После этой поездки на улицах Барнаула стали появляться чешские трамваи и первые троллейбусы.
- В 1972 году Анатолия Мельникова избрали председателем Барнаульского горисполкома. Переживая из-за нехватки детских садов, школ, крытых рынков, вокзалов и жилья, он подготовил проект «О развитии городского хозяйства города Барнаула в 1976-1980 гг.» и добился его финансирования.
- К 1986 году в Барнауле построили более 4 млн. кв. м жилья, механический и пивоваренный заводы, три вокзала, рынка и кинотеатра, молочный комбинат, ТЭЦ-3, трамвайно-троллейбусное депо, детские сады, вузы, больницы. Также Мельников участвовал в проектировании Мемориала Славы.
- В 1986 году Анатолий Мельников сложил свои полномочия и возглавил краевое управление газового хозяйства. Спустя восемь лет ему присвоили звание Заслуженного строителя РФ. А еще через год он зажег факел в честь появления природного газа в городе и получил звание почетного гражданина Барнаула.
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