Сон на крыше, первые троллейбусы и тюльпаны на Ленина. Как почетный барнаулец 40 лет преображал город

Почти 100 лет назад родился Анатолий Мельников, которому Барнаул полюбился с первого спектакля. Когда он вырос, то стал здесь чиновником, занялся озеленением города, проложил асфальт, привез из Чехословакии трамваи и троллейбусы. И это еще не все.