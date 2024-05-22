Общение на эсперанто, дети по Пушкину, 10+ предметов. Каким был отец алтайского космонавта — Степан Титов

- Степан Титов родился в 1910 году в деревне Верх-Жилино Косихинского района.
- В юности будущий отец космонавта сменил четыре школы. В 1930-х Титов уже преподавал сам — в начальных классах школы коммуны «Майское утро». Потом учился в Московской консерватории и еще 30 лет посвятил обучению детей в школах Алтайского края.
Титов Степан - педагог, отец космонавта Германа Титова.
altlib.ru
- Степан Титов владел языком эсперанто, печатал на нем стихи и вел переписку с единомышленниками из Германии, Японии, Австралии.
- Титов участвовал в Великой Отечественной войне, а после нее заочно обучался иностранным языкам на московских курсах.
- Всю жизнь педагог занимался самообразованием, читал, играл на музыкальных инструментах, рисовал. Титов попеременно вел в школах русский язык, литературу, немецкий язык, математику, черчение, географию, ботанику, рисование, музыку, пение и труд.
- Также Степан Титов выступал на клубных сценах, пропагандируя здоровый образ жизни.
Степан Титов на пленэре.
muzeytitova.ru
- Степан Павлович первым в своем районе организовал школьный огород, у себя заложил сад, пропагандировал идею развития садоводства на селе. Именно он был инициатором разведения фруктовых деревьев в Полковниково.
- Титов-старший был настолько увлечен литературой, что даже назвал своих детей именами пушкинских героев — Герман и Земфира.
Отец космонавта Германа Титова - Степан Титов.
muzeytitova.ru
- С 1961 по 1993 год Степан Титов участвовал в создании мемориального музея Германа Титова, работал в группе писем политотдела воинской части, занимался литературой, журналистикой, общественной и просветительской деятельностью.
- В 2007 году в Алтайском крае учредили премию имени Степана Титова «для поощрения и поддержки работников сельских образовательных учреждений».
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