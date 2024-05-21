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День в истории

70 литров до финиша, 15 килограммов гостеприимства. Что за рекорд зафиксировал в Алтайском крае чехословацкий летчик

68 лет назад пилот Франтишек Новак отправился на самолете из Чехословакии в Барнаул. Спортсмен должен был установить новый мировой рекорд по дальности перелета. Но не все пошло по плану и приземлился он в Кулунде.

Франтишек Новак на своем самолете где-то над Кулундинской степью.
Франтишек Новак на своем самолете где-то над Кулундинской степью.
vk.com/alex_chelombitko
  • 8 сентября 1956 года в Алтайском крае зафиксировали новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на самолете «Сокол М-1С» – 4 260,07 км. Его установил чехословацкий спортсмен Франтишек Новак, который летел из Брно.
  • Изначально конечным пунктом посадки должен был стать Барнаул, но рекордсмен финишировал в Кулунде.
Франтишек Новак перед взлетом 7 сентября 1956 года в аэропорту Брно-Черновице (слева) и в салоне самолета &quot;Сокол М-1С&quot; по возвращении из Кулунды (справа)
Франтишек Новак перед взлетом 7 сентября 1956 года в аэропорту Брно-Черновице (слева) и в салоне самолета "Сокол М-1С" по возвращении из Кулунды (справа)
vk.com/alex_chelombitko
  • Новак подготовил маршрут перелета Брно–Черновице–Барнаул и согласовал его с генштабом Гражданско-транспортной авиации СССР, получив позывной «Сокол Новак». 7 сентября он вылетел. Попав в грозу в 160 км от Киева летчик снизился настолько, что мог видеть фары машин. Когда замаячили огни города, перед чехом встал выбор: продолжать полет или отложить?
  • Франтишек решил лететь дальше и действовать по обстоятельствам. Однако за Киевом гроза усилилась. В какой-то момент из-за непогоды перестал работать компас и Новаку пришлось лететь по приборам.
  • После грозы Франтишек оказался где-то под Воронежем. 8 сентября в 5:00 Новак был над Оренбургом, после чего сменил курс на Костанай.
  • Из-за непогоды Франтишек отклонился от маршрута всего на 80 км (или 20 минут). Но тут появилась новая проблема – топливо кончалось и надо было найти ближайший аэродром.
  • У чеха осталось 70 литров топлива и три варианта посадки: аэропорт Барнаула, Павлодар или аэродром в Кулунде. Чтобы полностью израсходовать топливо, Франтишек полетел 700 км до села.
Диплом FAI (Международной авиационной федерации), присужденный Франтишеку Новаку за установление мирового рекорда в 1956 году («Кулундинского рекорда»).
Диплом FAI (Международной авиационной федерации), присужденный Франтишеку Новаку за установление мирового рекорда в 1956 году («Кулундинского рекорда»).
vk.com/alex_chelombitko
  • Над озером в Северо-Казахстанской области «Сокол Новак» обнаружил, что уже побил мировой рекорд. За 40 км до Кулунды, на высоте 1500 метров, закончилось основное топливо. Чех переключился на запасной бак и продолжил снижение. Аэропорт он не нашел, поэтому приземлился на открытую площадку у железнодорожной ветки.
  • Дорога домой заняла у Новака месяц, но прежде он погостил четыре дня в Барнауле. Весь обратный путь советские люди оказывали чехословацкому летчику радушный прием. Настолько радушный, что к концу полета он набрал 15 кг и семья с трудом его узнала.

По материалам краеведа Алексея Челомбитко.

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