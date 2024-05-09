Сотни писем, сталинская телеграмма, 9 против 10. Как «алтайские» торпедоносцы прославились в Балтике

- В краевых архивах до сих пор хранятся пять писем-клятв от 3 апреля 1943 года. В тот день в Тюмени молодежная делегация Алтая в присутствии директора судостроительного завода и экипажей пяти торпедоносцев передала Краснознаменному Балтийскому флоту катеры, построенные за свой счет.
- Собирать деньги на боевую технику комсомольцы из Рубцовска и села Парфеново начали в 1941 году. Некоторые утверждают, что эта идея была первой в стране (до этого взносы делали в общий фонд обороны). На следующий год они собрали деньги на танки. За это Сталин прислал им телеграмму с благодарностью за заботу о Красной Армии.
Алтайские тарпедоносцы.
altlib.ru
- Благодарность эта вызвала всплеск трудового энтузиазма — и люди собрали еще более 5 млн рублей. На эти деньги построили торпедные катера «Алтаец», «Молодой алтаец», «Комсомолец Ойротии», «Алтайский школьник» и «Алтайский комсомолец».
- Позже появились торпедоносцы «Барнаульский комсомолец», «Пионер Алтая», «Герой Советского Союза Федя Фомин» и «Барнаульский колхозник». За исключением последнего, все строили в Тюмени и перевозили на Балтику по железной дороге.
- Также комсомольцы Агапов, Зернова и ткачиха Барнаульского меланжевого комбината Калугина отправили сотни писем-наказов морякам от комсомольцев.
- Впервые алтайские катера сразились с противниками в ночь с 11 на 12 сентября 1943 года. Они уничтожили 10 немецких кораблей. По весу уничтоженные судна превосходили все девять алтайских в 30 раз. В Балтике гремела слава «Алтайца» под командованием Бориса Фруля, который за одну атаку потопил сразу два корабля.
Старший лейтенант Борис Фруль, уничтоживший два корабля за один удар.
podvignaroda.ru
- Алтайские торпедоносцы действовали в Выборгском и Нарвском заливах, высаживали десанты на остров Большой Тютерс, в гавани Кунда и Локса, на острова Моонзундского архипелага, на датский остров Борнхольм, блокировали Курляндскую и Земландскую группировки и не только.
- Когда страна праздновала победу, «Барнаульский колхозник» воевал у шведских берегов.
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