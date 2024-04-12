«Истребили лучшую часть Барнаула». Как в 1864 году по городу прошла волна поджогов и кого в них обвиняли

- С 19 по 27 августа 1864 года по Барнаулу прошла серия пожаров. Пострадали более 60 усадеб, принадлежащих горным инженерам и купцам. Здания загорались несколько дней подряд, что породило слухи о поджогах.
- Начальник Алтайских горных заводов тогда сообщал в своем рапорте: «пожары 19 августа истребили лучшую часть Барнаула и несколько строений в других частях». В тот день сгорело девять домов, а 23 августа — 40. После этого пожары происходили еще пять раз.
Барнаул после пожара 1864 года.
КиноХроники
- Местные обвиняли в пожарах ссыльных поляков: в Барнауле таких тогда проживало 54 человека. Пристального надзора за ними не было, а мотив, по мнению барнаульцев, был: недовольство правительством. 28 августа в управление Томского жандармского штаб-офицера даже пришел донос об «очевидных» поджогах.
- На фоне скандала полякам запретили выходить из квартир и установили за ними строгий надзор. Тем не менее, при расследовании пожаров не обнаружили иных доносов на ссыльных со стороны горожан. Тогда в Барнаул выехал томский губернатор со следственной комиссией. В итоге доказательств виновности поляков так и не нашли. Следствие прекратили.
- После этих событий начальник Алтайских горных заводов неоднократно просил Кабинет выселить всех ссыльных поляков из Алтайского горного округа и разместить их в Томской и прочих губерниях — для спокойствия жителей и сохранения интересов Кабинета. И поляков депортировали из Барнаула.
- По мнению историка Ирины Никулиной, реальной причиной возгораний стал подъем классовой борьбы, вызванной отменой крепостного права: мастеровые протестовали, устраивая пожары. Кроме того, подобные пожары были в Павловске и Сузуне, где поляки вообще не проживали.
Лагерь погорельцев на берегу Оби после пожара 1864 года.
КиноХроники
- Еще одним следствием поджогов 1864 года стало создание в Барнауле штатной пожарной команды с конным обозом.
По материалам историка Ирины Никулиной.
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