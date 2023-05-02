2 мая
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День в истории

Вместо Барнаула — пепелище. Вспоминаем самую страшную катастрофу в истории города

  1. Начало конца
  2. В кольце огня
  3. Сплошное пепелище
  4. Трагичные последствия
  5. Надежда

Барнаул 2 мая вспоминает о трагедии 1917 года. Мощнейший пожар, сравнимый только с Московским 1812 года, разрушил большую часть города и оставил тысячи людей без крова. Как люди спасались от огненного шторма и восстанавливали город по кирпичикам — в материале altapress.ru.

1
Начало конца

Пожар начался утром 2 мая 1917 года между Томской (Короленко) и Бийской (Никитинской) улицами. Неизвестно, что стало его причиной.

По одной из версий, житель Барнаула смолил лодку рядом с зажженным костром. Огонь от костра перекинулся на баню, а потом и на соседние строения.

Петроградский журнал «Пожарное дело» писал, что теплый ветер разнес горящие головни на далекое расстояние, из-за чего сразу в нескольких местах возникли пожары. В первом часу дня порывистый ветер сменился постоянным, и в городе начался настоящий ад. Огненные волны захватывали все на своем пути.

2
В кольце огня

Людям приходилось бросать дома вместе со всем имуществом и бежать к самому большому источнику воды — Оби. На некоторых загоралась одежда — они в отчаянии бросались в воду и тонули.

«Толпы людей двинулись на пароходные баржи. Сходни не выдержали тяжести и рухнули, увлекая за собой обезумевших людей. Многие утонули. В одном месте толпа оказалась окруженной огнем со всех сторон, многие не смогли выбраться из моря огня и погибли», — сообщает о событиях «Пожарное дело».

3
Сплошное пепелище

Пожар уничтожил 60 кварталов и свыше тысячи зданий. 10,5 тыс. человек остались без крова.

В городскую больницу доставили всего 34 трупа, однако в действительно их было намного больше. Многих не удалось опознать.

Некоторые историки говорят о том, что барнаульский пожар — один из самых опустошительных за всю историю России, и сравнивают его с Московским пожаром 1812 года.

4
Трагичные последствия

Окружной суд создал особую комиссию для выяснения причин пожара. Она арестовала около 200 человек по подозрению в поджогах и мародерстве.

Между тем в России творилась революция, вовсю полыхала гражданская война. Из-за этого ликвидация последствий пожара затянулась на два десятилетия.

Оставшимся без жилья приходилось тесниться в уцелевших домах с местными жильцами, в бараках, подвалах, строить лачуги и даже землянки. Школы долгое время проводили занятия в четыре смены.

Также были утеряны памятники архитектуры XVIII—XX веков.

Московский проспект после пожара 1917 года.
Московский проспект после пожара 1917 года.
pastvu.com
5
Надежда

Несмотря на весь ужас произошедшего, у жителей Барнаула оставалась надежда. Тогда же появилась идея утопического города-сада, которым должен был стать Барнаул после реставрации.

По замыслу город-сад должен был занять территорию в 9 гектаров. Центром нового города предполагалось сделать идеально круглую площадь, от которой отходило бы шесть симметричных радиусов-бульваров. Площадь напоминала солнце, а бульвары — солнечные лучи. По периметру площадь хотели обсадить зелеными насаждениями.

Однако от проекта отказались из-за большой стоимости и прихода Советской власти.

План города-сада в северной части Барнаула. Архитектурный проект 1917 – 1918 годов.
План города-сада в северной части Барнаула. Архитектурный проект 1917 — 1918 годов.
wikimedia.org.
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