Пожар начался утром 2 мая 1917 года между Томской (Короленко) и Бийской (Никитинской) улицами. Неизвестно, что стало его причиной.
По одной из версий, житель Барнаула смолил лодку рядом с зажженным костром. Огонь от костра перекинулся на баню, а потом и на соседние строения.
Петроградский журнал «Пожарное дело» писал, что теплый ветер разнес горящие головни на далекое расстояние, из-за чего сразу в нескольких местах возникли пожары. В первом часу дня порывистый ветер сменился постоянным, и в городе начался настоящий ад. Огненные волны захватывали все на своем пути.
Людям приходилось бросать дома вместе со всем имуществом и бежать к самому большому источнику воды — Оби. На некоторых загоралась одежда — они в отчаянии бросались в воду и тонули.
«Толпы людей двинулись на пароходные баржи. Сходни не выдержали тяжести и рухнули, увлекая за собой обезумевших людей. Многие утонули. В одном месте толпа оказалась окруженной огнем со всех сторон, многие не смогли выбраться из моря огня и погибли», — сообщает о событиях «Пожарное дело».
Пожар уничтожил 60 кварталов и свыше тысячи зданий. 10,5 тыс. человек остались без крова.
В городскую больницу доставили всего 34 трупа, однако в действительно их было намного больше. Многих не удалось опознать.
Некоторые историки говорят о том, что барнаульский пожар — один из самых опустошительных за всю историю России, и сравнивают его с Московским пожаром 1812 года.
Окружной суд создал особую комиссию для выяснения причин пожара. Она арестовала около 200 человек по подозрению в поджогах и мародерстве.
Между тем в России творилась революция, вовсю полыхала гражданская война. Из-за этого ликвидация последствий пожара затянулась на два десятилетия.
Оставшимся без жилья приходилось тесниться в уцелевших домах с местными жильцами, в бараках, подвалах, строить лачуги и даже землянки. Школы долгое время проводили занятия в четыре смены.
Также были утеряны памятники архитектуры XVIII—XX веков.
Несмотря на весь ужас произошедшего, у жителей Барнаула оставалась надежда. Тогда же появилась идея утопического города-сада, которым должен был стать Барнаул после реставрации.
По замыслу город-сад должен был занять территорию в 9 гектаров. Центром нового города предполагалось сделать идеально круглую площадь, от которой отходило бы шесть симметричных радиусов-бульваров. Площадь напоминала солнце, а бульвары — солнечные лучи. По периметру площадь хотели обсадить зелеными насаждениями.
Однако от проекта отказались из-за большой стоимости и прихода Советской власти.