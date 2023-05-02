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Начало конца

Пожар начался утром 2 мая 1917 года между Томской (Короленко) и Бийской (Никитинской) улицами. Неизвестно, что стало его причиной.

По одной из версий, житель Барнаула смолил лодку рядом с зажженным костром. Огонь от костра перекинулся на баню, а потом и на соседние строения.

Петроградский журнал «Пожарное дело» писал, что теплый ветер разнес горящие головни на далекое расстояние, из-за чего сразу в нескольких местах возникли пожары. В первом часу дня порывистый ветер сменился постоянным, и в городе начался настоящий ад. Огненные волны захватывали все на своем пути.