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Жизнь

Русская утопия. Как из Барнаула после страшного пожара хотели создать «город-сад»

Из-за страшного пожара в мае 1917 года сгорела половина Барнаула. Это стало поводом для разработки плана по превращению города в утопический «город-сад». Сам город был бы в форме солнца, а бульвары — его лучами. В нем люди жили бы в собственных неповторимых домах, а фабрики вынесли в сельскую местность. Что из этого вышло — в материале altapress.ru.

Московский проспект после пожара 1917 года.
Московский проспект после пожара 1917 года.
pastvu.com

Что за город-сад?

Идея «города-сада» принадлежала англичанину Эбинезиру Говарду, она набрала популярность в начале XX века. В 1902 году книга Говарда «Города-сады будущего» разошлась по всему миру миллионными тиражами.

Автор предлагал принципиально новые схемы градостроительства.

Как идея пришла на Алтай?

В 1914 году в газете «Жизнь Алтая» опубликовали статью «Города будущего, города-сады». Автора статьи увлекла идея англичанина создать проект жизнеустройства, в котором бы сочетались все положительные стороны жизни как города, так и деревни.

План города-сада в северной части Барнаула. Архитектурный проект 1917 – 1918 годов.
План города-сада в северной части Барнаула. Архитектурный проект 1917 — 1918 годов.
wikimedia.org.

В 1915 году в Барнауле открыли русское общество городов-садов. Председателем общества стал управляющий алтайской железной дорогой Алексей Ларионов.

Каким должен быть город-сад?

  • Участки под строительство жилого комплекса предлагались размером в 200 квадратных саженей (1 сажень — 2, 1 м);
  • жилые здания не превышают два этажа;
  • один дом — одна семья;
  • 80% площади абсолютно свободно от построек и находятся под садом, огородом, цветником, хвойными насаждениями;
  • земельный участок нельзя обносить забором;
  • скот и птицу можно держать только в закрытых помещениях;
  • нельзя весь участок использовать в качестве огорода;
  • каждый дом должен иметь свою индивидуальность и неповторимость.
Вид на Московский проспект (Ленина) с Павловской улицы (Анатолия).
Вид на Московский проспект (Ленина) с Павловской улицы (Анатолия).
pastvu.com

По замыслу город-сад должен занять территорию в 9 гектаров. Центром нового города предполагалось сделать идеально круглую площадь, от которой отходило бы шесть симметричных радиусов-бульваров. Площадь напоминает солнце, а бульвары — солнечные лучи. По периметру площадь хотели обсадить зелёными насаждениями.

Согласно плану, общественный транспорт нужно было пустить только по бульварам, грузовой — в объезд города. На кольцевые улицы, представляющие собой парковую зону, автомобилям въезд планировали запретить.

План не удался

Воплощать в реальность планы не стали. Отчасти из-за стоимости проекта, а также из-за прихода Советской власти.

Торговый дом &quot;Сухов и сыновья&quot; на Московском проспекте (сейчас - Ленинский).
Торговый дом «Сухов и сыновья» на Московском проспекте (сейчас — Ленинский).
pastvu.com

Идеи сада-города овладевали также жителями Бийска, Рубцовска и Горно-Алтайска. Но и там проект так и остался незаконченным, сообщает wikipedia.

В Барнауле проект города-сада не осуществили, но эта идея частично повлияла на облик парка Изумрудного и расположение некоторых улиц, построенных в 1930-е годы.

Анна Карпова

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