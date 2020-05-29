Русская утопия. Как из Барнаула после страшного пожара хотели создать «город-сад»

Что за город-сад?
Идея «города-сада» принадлежала англичанину Эбинезиру Говарду, она набрала популярность в начале XX века. В 1902 году книга Говарда «Города-сады будущего» разошлась по всему миру миллионными тиражами.
Автор предлагал принципиально новые схемы градостроительства.
Как идея пришла на Алтай?
В 1914 году в газете «Жизнь Алтая» опубликовали статью «Города будущего, города-сады». Автора статьи увлекла идея англичанина создать проект жизнеустройства, в котором бы сочетались все положительные стороны жизни как города, так и деревни.
В 1915 году в Барнауле открыли русское общество городов-садов. Председателем общества стал управляющий алтайской железной дорогой Алексей Ларионов.
Каким должен быть город-сад?
- Участки под строительство жилого комплекса предлагались размером в 200 квадратных саженей (1 сажень — 2, 1 м);
- жилые здания не превышают два этажа;
- один дом — одна семья;
- 80% площади абсолютно свободно от построек и находятся под садом, огородом, цветником, хвойными насаждениями;
- земельный участок нельзя обносить забором;
- скот и птицу можно держать только в закрытых помещениях;
- нельзя весь участок использовать в качестве огорода;
- каждый дом должен иметь свою индивидуальность и неповторимость.
По замыслу город-сад должен занять территорию в 9 гектаров. Центром нового города предполагалось сделать идеально круглую площадь, от которой отходило бы шесть симметричных радиусов-бульваров. Площадь напоминает солнце, а бульвары — солнечные лучи. По периметру площадь хотели обсадить зелёными насаждениями.
Согласно плану, общественный транспорт нужно было пустить только по бульварам, грузовой — в объезд города. На кольцевые улицы, представляющие собой парковую зону, автомобилям въезд планировали запретить.
План не удался
Воплощать в реальность планы не стали. Отчасти из-за стоимости проекта, а также из-за прихода Советской власти.
Идеи сада-города овладевали также жителями Бийска, Рубцовска и Горно-Алтайска. Но и там проект так и остался незаконченным, сообщает wikipedia.
В Барнауле проект города-сада не осуществили, но эта идея частично повлияла на облик парка Изумрудного и расположение некоторых улиц, построенных в 1930-е годы.
Анна Карпова