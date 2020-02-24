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«Начался настоящий ад»: как в 1917 году в Барнауле произошел самый страшный пожар

103 года назад, в 1917 в Барнауле произошел самый крупный и опустошительный пожар в истории. Огонь уничтожил лучшую часть города. Как это было, рассказывает altapress.ru.

Московский проспект после пожара 1917 года.
Московский проспект после пожара 1917 года.
pastvu.com

Пожар начался утром между Томской (Короленко) и Бийской (Никитинской) улицами.

До сих пор виновник пожара не известен. По одной из версий, какой-то житель Барнаула смолил лодку. Огонь от костра перекинулся на баню, а потом и на соседние строения. Из-за теплой и ветреной погоды пожар начал распространяться очень быстро.

Петроградский журнал «Пожарное дело» так описывал происходящее в тот день в городе:

«Огонь распространился с молниеносной быстротой. Сильный порывистый ветер разносил горящие головни на далекое расстояние. В результате одновременно возникли пожары в нескольких местах. В первом часу дня порывистый ветер сменился постоянным, в городе начался настоящий ад. Огненные волны захватывали все на своем пути.

Среди населения началась паника. О спасении имущества нечего было и думать. Приходилось спасать свою жизнь. Жители бежали к пароходным пристаням. Некоторые в горящей одежде бросились в Обь и тонули. Толпы людей двинулись на пароходные баржи. Сходни не выдержали тяжести и рухнули, увлекая за собой обезумевших людей. Многие утонули. В одном месте толпа оказалась окруженной огнем со всех сторон, многие не смогли выбраться из моря огня и погибли».

Пожар в частном доме.
Пожар в частном доме.
Александр Сердиков в vk.com/incident22

Улицы полыхали, огонь перекидывался по воздуху. В наше время это явление называют «огненный шторм». Потушить такой пожар и сейчас очень сложно.

Из-за сильного огня пострадали каменные строения. На жителях города загоралась одежда, они в панике бросались тушить ее в Обь.

На следующий день в городскую больницу доставили 34 трупа. В действительности — погибло намного больше. Многие тела сильно обгорели, их не смогли опознать. Также не известно количество утонувших в реке. Город выглядел сплошным пепелищем: пожар уничтожил 60 кварталов, свыше 1000 зданий, 10,5 тыс. человек, остались без крова.

Барнаул после пожара 1917 года.
Барнаул после пожара 1917 года.
СС0

Чтобы облегчить положение населения, исполком барнаульского Совета рабочих и военных депутатов издал приказ «О мероприятиях по ликвидации последствий пожара и наведению порядка в гор. Барнауле». В документе говорилось о том, что барнаульцы должны сохранять спокойствие и порядок. Опровергались тревожные слухи, которые распространялись по городу. Также Совет создал продовольственные комитеты и пункты, где выдавался хлеб.

Окружной суд создал особую комиссию для выяснения причин пожара. Комиссия арестовала около 200 человек по подозрению в поджогах и мародёрстве. Бездомных расселили в уцелевшие дома, уплотнив количество жителей. Больных разместили по медицинским учреждениям, часть отправили в Новониколаевск (ныне Новосибирск). Между этим городом и Барнаулом непрерывно циркулировал санитарный поезд. Из Новониколаевска, Бийска и других городов шли эшелоны с хлебом и продуктами, пишет Barnaul22.

Пожар 1917 года оставил трагический след в истории Барнаула. Некоторые историки говорят о том, что этот пожар — один из самых опустошительных за всю историю России, и сравнивают его с Московским пожаром 1812 года.

Анна Карпова

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