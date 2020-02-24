«Начался настоящий ад»: как в 1917 году в Барнауле произошел самый страшный пожар

103 года назад, в 1917 в Барнауле произошел самый крупный и опустошительный пожар в истории. Огонь уничтожил лучшую часть города. Как это было, рассказывает altapress.ru.

Пожар начался утром между Томской (Короленко) и Бийской (Никитинской) улицами.

До сих пор виновник пожара не известен. По одной из версий, какой-то житель Барнаула смолил лодку. Огонь от костра перекинулся на баню, а потом и на соседние строения. Из-за теплой и ветреной погоды пожар начал распространяться очень быстро.

Петроградский журнал «Пожарное дело» так описывал происходящее в тот день в городе:

«Огонь распространился с молниеносной быстротой. Сильный порывистый ветер разносил горящие головни на далекое расстояние. В результате одновременно возникли пожары в нескольких местах. В первом часу дня порывистый ветер сменился постоянным, в городе начался настоящий ад. Огненные волны захватывали все на своем пути. Среди населения началась паника. О спасении имущества нечего было и думать. Приходилось спасать свою жизнь. Жители бежали к пароходным пристаням. Некоторые в горящей одежде бросились в Обь и тонули. Толпы людей двинулись на пароходные баржи. Сходни не выдержали тяжести и рухнули, увлекая за собой обезумевших людей. Многие утонули. В одном месте толпа оказалась окруженной огнем со всех сторон, многие не смогли выбраться из моря огня и погибли».

Пожар в частном доме. Александр Сердиков в vk.com/incident 22

Улицы полыхали, огонь перекидывался по воздуху. В наше время это явление называют «огненный шторм». Потушить такой пожар и сейчас очень сложно.

Из-за сильного огня пострадали каменные строения. На жителях города загоралась одежда, они в панике бросались тушить ее в Обь.

На следующий день в городскую больницу доставили 34 трупа. В действительности — погибло намного больше. Многие тела сильно обгорели, их не смогли опознать. Также не известно количество утонувших в реке. Город выглядел сплошным пепелищем: пожар уничтожил 60 кварталов, свыше 1000 зданий, 10,5 тыс. человек, остались без крова.

Барнаул после пожара 1917 года. СС0

Чтобы облегчить положение населения, исполком барнаульского Совета рабочих и военных депутатов издал приказ «О мероприятиях по ликвидации последствий пожара и наведению порядка в гор. Барнауле». В документе говорилось о том, что барнаульцы должны сохранять спокойствие и порядок. Опровергались тревожные слухи, которые распространялись по городу. Также Совет создал продовольственные комитеты и пункты, где выдавался хлеб.

Окружной суд создал особую комиссию для выяснения причин пожара. Комиссия арестовала около 200 человек по подозрению в поджогах и мародёрстве. Бездомных расселили в уцелевшие дома, уплотнив количество жителей. Больных разместили по медицинским учреждениям, часть отправили в Новониколаевск (ныне Новосибирск). Между этим городом и Барнаулом непрерывно циркулировал санитарный поезд. Из Новониколаевска, Бийска и других городов шли эшелоны с хлебом и продуктами, пишет Barnaul22.

Пожар 1917 года оставил трагический след в истории Барнаула. Некоторые историки говорят о том, что этот пожар — один из самых опустошительных за всю историю России, и сравнивают его с Московским пожаром 1812 года.

Анна Карпова