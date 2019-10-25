«Народ вповалку лежит пьяный»: как на Алтае ввели «Сухой закон» и почему это обернулось погромами

«Сухой закон» в России
Историки признали 1913 год в России одним из самых «пьяных». В прессе и в Государственной думе бюджет открыто называли «пьяным» и обвиняли власть в спаивании народа, пишет «Институт экономических стратегий».
В этот момент император Николай II начал поддерживать народное трезвенническое движение. Правильно начинает проводить политику системного ограничения потребления алкоголя.
Накануне Первой мировой войны в памяти у руководства страны был свеж печальный опыт, как: в 1905 году, когда началась война с Японией, многие резервисты запили, и страна не сумела в нужные сроки отмобилизовать армию.
1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Через три недели, указом от 22 августа на время мобилизации в России серьезно ограничили торговлю алкоголем.
Крепкий алкоголь перестали продавать в казенных лавках. Разрешалась продажа церковного вина в храмах и в питейных заведениях высшего разряда (ресторанах, трактирах, буфетах).
Осенью Совет министров разрешил местным властям прекращать торговлю вином и пивом. В России ограничили выдачу спирта в технических и лечебных целях.
Лишившись сбыта, производители спирта начали останавливать заводы. В результате казна перестала получать доход от продажи спиртных напитков, который в 1913 году составил 675 млн рублей.
По мнению историков, введение «Сухого закона» имело много минусов.
Во-первых, государство потеряло один из основных источников дохода. Во-вторых, в обществе начала расти напряженность, стало набирать обороты самогоноварение.
В сибирских газетах часто сообщали о находках в лесной глуши тайных винокурен, которые организовали крестьяне близлежащих сел.
Плюсы у этой инициативы тоже были: уменьшение пьянства, преступности, увеличение продолжительности жизни, и в целом — оздоровление российского общества.
Как на «Сухой закон» отреагировали на Алтае
В дни мобилизации, после введения «Сухого закона» в Барнауле разгромили казенный винный склад.
Беспорядки произошли 22−23 июля 1914 года. Толпы крестьян и горожан сначала разграбили городские магазины, а на следующий день направились к монопольному складу, который размещался за городом. Спирт и водку пили прямо в помещениях. Позже вспыхнул пожар, который унес жизни сотен людей.
Барнаульские погромы историки относят к числу крупнейших не только в Сибири, но и в России. Погибло около 300 человек, а материальные потери составили порядка 4 млн рублей.
Писатель М. Зверев, уроженец Барнаула и свидетель тех событий, в одном из своих произведений описал эти события:
«Всем раздают на винном складе. От его до города народ вповалку лежит пьяный. А хто ишо может, несут, да не по четвертухе, а по четыре: в сапогах, на шее, в руках»
Тем не менее, мещанское общество Барнаула в конце лета 1914 года подало ходатайство о запрете продажи пива и вина. Их поддержала городская дума. Также депутаты просили не возобновлять работу барнаульского казенного винного склада.
Источник
Экономическая история Сибири XX — начала XIX века: сборник статей по материалам IV Всероссийской научной конференции, Барнаул, 26−27 июня 2015.
Анна Карпова