«Народ вповалку лежит пьяный»: как на Алтае ввели «Сухой закон» и почему это обернулось погромами

В 1914 году в Российской империи законодательно запретили продажу и производство алкоголя. После этого в Барнауле начались массовые погромы, где погибло несколько сотен человек. Чем еще обернулось это решение императора и к чему привело введение «Сухого закона» на Алтае — в материале altapress.ru.

Соборная площадь ( ныне пл. Свободы) в Барнауле. Молебствие перед отправкой мобилизованных на фронт. 1914 год.

«Сухой закон» в России

Историки признали 1913 год в России одним из самых «пьяных». В прессе и в Государственной думе бюджет открыто называли «пьяным» и обвиняли власть в спаивании народа, пишет «Институт экономических стратегий».

В этот момент император Николай II начал поддерживать народное трезвенническое движение. Правильно начинает проводить политику системного ограничения потребления алкоголя.

Накануне Первой мировой войны в памяти у руководства страны был свеж печальный опыт, как: в 1905 году, когда началась война с Японией, многие резервисты запили, и страна не сумела в нужные сроки отмобилизовать армию.

Вино. Алкоголь. СС0.

1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Через три недели, указом от 22 августа на время мобилизации в России серьезно ограничили торговлю алкоголем.

Крепкий алкоголь перестали продавать в казенных лавках. Разрешалась продажа церковного вина в храмах и в питейных заведениях высшего разряда (ресторанах, трактирах, буфетах).

Осенью Совет министров разрешил местным властям прекращать торговлю вином и пивом. В России ограничили выдачу спирта в технических и лечебных целях.

Лишившись сбыта, производители спирта начали останавливать заводы. В результате казна перестала получать доход от продажи спиртных напитков, который в 1913 году составил 675 млн рублей.

Вино. Ken Hawkins , CC BY-SA 2.0 , part from original

По мнению историков, введение «Сухого закона» имело много минусов.

Во-первых, государство потеряло один из основных источников дохода. Во-вторых, в обществе начала расти напряженность, стало набирать обороты самогоноварение.

В сибирских газетах часто сообщали о находках в лесной глуши тайных винокурен, которые организовали крестьяне близлежащих сел.

Плюсы у этой инициативы тоже были: уменьшение пьянства, преступности, увеличение продолжительности жизни, и в целом — оздоровление российского общества.

Барнаул в 1910—1920 годы. retro. moi-barnaul.ru

Как на «Сухой закон» отреагировали на Алтае

В дни мобилизации, после введения «Сухого закона» в Барнауле разгромили казенный винный склад.

Беспорядки произошли 22−23 июля 1914 года. Толпы крестьян и горожан сначала разграбили городские магазины, а на следующий день направились к монопольному складу, который размещался за городом. Спирт и водку пили прямо в помещениях. Позже вспыхнул пожар, который унес жизни сотен людей.

Барнаульские погромы историки относят к числу крупнейших не только в Сибири, но и в России. Погибло около 300 человек, а материальные потери составили порядка 4 млн рублей.

Барнаул в 1910—1920 годы. retro. moi-barnaul.ru

Писатель М. Зверев, уроженец Барнаула и свидетель тех событий, в одном из своих произведений описал эти события:

«Всем раздают на винном складе. От его до города народ вповалку лежит пьяный. А хто ишо может, несут, да не по четвертухе, а по четыре: в сапогах, на шее, в руках»

Тем не менее, мещанское общество Барнаула в конце лета 1914 года подало ходатайство о запрете продажи пива и вина. Их поддержала городская дума. Также депутаты просили не возобновлять работу барнаульского казенного винного склада.

Источник Экономическая история Сибири XX — начала XIX века: сборник статей по материалам IV Всероссийской научной конференции, Барнаул, 26−27 июня 2015.

Анна Карпова