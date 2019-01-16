Зачем в СССР создавалась первая в мире водородная бомба и как ее взорвали у границы с Алтайским краем

Долгое время США и СССР сражались за ядерное превосходство. 16 января 1963 года Никита Хрущев открыто заявил, что у Советского Союза появилось компактное оружие огромной разрушительной силы. Советский Союз создал первую в мире водородную бомбу, пригодную к практическому военному применению. Как и зачем она создавалась — в материале altapress.ru.

Зачем Хрущеву бомба?

К созданию водородной бомбы Советский Союз подтолкнула непростая политическая ситуация. После Второй мировой войны только США обладали ядерным оружием. Это не могло не повлиять на взаимоотношения на политической арене. И пока СССР предпринимал попытки приблизиться к Штатам, «ядерная держава» пыталась диктовать свои условия игры.

США не рассчитывали на быстрое развитие научно-технического прогресса в Союзе. Первая атомная бомба, взорванная на территории СССР уже 29 августа 1949 года, дала понять, чего стоит опасаться Америке. Этим взрывом ознаменовалось начало ядерной гонки между двумя державами.

К началу 1960-х в мире сложилась довольно непростая политическая ситуация. Налаживающиеся отношения между Соединенными Штатами и СССР нарушил скандал с американским разведывательном самолетом У-2. 1 мая 1960 года его сбили в районе Свердловска, после того как он нарушил советское воздушное пространство. Спасшегося летчика Фрэнсиса Пауэрса арестовали. На это американский президент ответил отменой встречи глав правительств четырех держав в Париже и других инициатив по сближению государств.

Пилот Френсис Пауэрс U.S. Air Force photo , by commons.wikimedia.org Дело пилота Френсиса Пауэрса obratnosssr.ru

Авиационный скандал — не единственное, что подтолкнуло Советский Союз к необходимости создания водородной бомбы. Интересы США и Страны Советов расходились в процессе деколонизации Африки, германского мирного урегулирования и прочего. К тому же в 1962 году на отношения между державами повлиял Карибский кризис.

Огненное облако взрыва РДС-6с ССО

В этих обстоятельствах СССР была необходима своеобразная гарантия защиты: строительство ядерных баз, усовершенствование ядерных боеприпасов и разработка стратегических бомбардировщиков. Мощнейший арсенал, с которым Советский Союз вступил в новое десятилетие, стал сдерживающим фактором для Запада. Прорыв в науке, совершенный советскими учеными, которые создали первую в мире водородную бомбу, позволил избежать новых военных конфликтов.

Испытание первой водородной бомбы на Семипалатинском полигоне

Академик Андрей Сахаров РИА Новости , фото № 25981 / Владимир Федоренко / CC-BY-SA 3.0

Ее взорвали спустя год после американской, 12 августа 1953-го, на Семипалатинском полигоне, недалеко от границы с Алтайским краем. Разработка РДС-6с началась еще в 1945 году под руководством Сахарова и Харитона. На основе исследований ученых разработка бомбы началась по двум направлениям. Первый — «слойка», представляющая собой атомный заряд, который окружен несколькими слоями легких и тяжелых элементов. Второй — «труба», в которой плутониевая бомба погружалась в жидкий лейтерий. Впоследствии именно первую модель выбрали для дальнейших испытаний.

К моменту взрыва полигон быль тщательно подготовлен: 16 самолетов, 7 танков, орудий и минометов, 1300 измерительных, регистрирующих и киносъемочных приборов, 1700 различных индикаторов. Специально для аппаратуры, регистрирующей термоядерные процессы, в 5 м от места подрыва соорудили бункер. Сам заряд установили на стальной башне, на высоте 30 м закрепили бомбу. Около 7:30 утра 12 августа 1953 года горизонт озарила вспышка света от взрыва.

Мощность взрыва в 20 раз превысила показатели первой атомной бомбы. Последствия взрыва были мощными: ж/д мост с 100 тонными пролётами ударная волна отбросила на 200 м.

Факт

Известие о взрыве дошло до США раньше, чем об этом узнали в СССР. На Западе испытание назвали «Джо-1», но в Советском Союзе оно называлось «Первая молния».

Результаты

Испытание РДС-6с показало, что СССР впервые в мире создал термоядерную бомбу, которая была компактной, но очень мощной. В то время «противник» не обладал ничем подобным.