Первый термоядерный взрыв на территории Советского Союза прогремел 15 января 1965 года. По секретному проекту «Чаган», воронка от взрыва должна была заполниться во время весеннего половодья и служить на пользу сельскому хозяйству. Надежды не оправдались, а радиация от взрыва дошла до Алтайского края и других регионов. Программа просуществовала 23 года и за это время на территории СССР под разными предлогами ученые взорвали порядка 120 ядерных зарядов. О целях и последствиях таких экспериментов — в материале altapress.ru

Начало секретной «Программе № 7» положил доклад физиков-ядерщиков Юрия Бабаева и Юрия Трутнева. В нём они предлагали развернуть масштабную работу по изучению возможностей использования термоядерных взрывов на пользу государству.

Программу запустили в 1962 году и назвали «мирными ядерными взрывами». С 1963 по 1988 года для нужд различных министерств один за другим производили ядерные взрывы. Мингазпром, Миннефтепром, Минцветмет, Минугольпром, Минэнерго, Минводхоз и многие другие применяли их на территории пяти союзных республик.

У секретного проекта были впечатляющие цели: создание хранилищ для полезны ископаемых, добыча нефти и газа, захоронение токсичных отходов, дробление руды и многое другое.

Первый термоядерный взрыв

Взрыв по проекту «Чаган» CCO

Проект «Чаган» стал первым. На территории Семипалатинского испытательного полигона в Казахстане, в скважине диаметром примерно 700 метров, сработало устройство мощностью 170 килотонн. Это 8 раз больше использованного в Хиросиме.

Скважина располагалась в долине реки Чаган, которая регулярно затоплялась в половодье. Взрыв обеспечил создание воронки диаметром 430 и глубиной в 100 метров. Весной воронка заполнилась — образовался искусственный водоем, Чаганское озеро, общей емкостью около 17 миллионов кубометров. В засушливый период этот резервуар с водой должен был приносить пользу в сельском хозяйстве.

Озеро Чаган CCO

В этой зоне после взрыва работали около 200 человек. При установленной норме в 5 рентген в год, максимальное излучение для работников, по некоторым данным, не превысило 9 рентген. Облако пыли от взрыва накрыло больше 10 населенных пунктов с общим населением 2 тысячи человек.

Со своей прямой задачей проект не справился. Озеро Чаган по сей день остается в списке местностей, которые сильно пострадали от ядерных испытаний. Загряднение озера различными изотопами почти в 20 раз выше нормы.

Радиация на Алтае

Семипалатинский испытательный полигон, на котором проводили первый ядерный взрыв и многие другие испытания ядерных устройств, растянулся на 175 км с севера на юг и 115 км — с запада на восток. От полигона до границы Алтайского края было приблизительно 150 км.

Семипалатинск. ru.wikipedia.org

Первыми испытаниями на полигоне стали надземные и воздушные взрывы — с 1946 по 1962 год. С 1963 года ядерные бомбы начали закладывать под землей. Уже на начальном этапе эксперимент привел к радиационному воздействию на население и радиоактивному загрязнению некоторых территории Алтайского края. Это произошло потому, что первые испытания проводили без учета метеорологических условий: радиоактивное облако летело в сторону Алтая.

На Алтайский край успели оказать свое радиоактивное влияние 48 взрывов. Особенно пострадали Угловский, Рубцовсикй и Локтевский районы. Они подвергались воздействию радиации больше 16 раз каждый.

Благодаря научно-исследовательской программе «Семипалатинский полигон — Алтай» ученые выявили, что эти испытания повлияли на развитие заболеваний эндокринной системы, крови и кроветворных органов, а так же злокачественных образований у населения тех территорий.

В 2017 году Алтайский край занимал лидирующие позиции среди «больных» регионов. На его территории зафиксированы 253,4 тысячи заболевших граждан. Одним из факторов высокой заболеваемости ученые по прежнему продолжают читать последствия ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне.

Другие «мирные взрывы»

В 1965 году осуществили осуществили термоядерные взрывы на территории Башкирской АССР, примерно в 10 километрах от города Мелеуз. Благодаря подрывам, удалось вдвое увеличить объемы добычи нефти. А так как этот способ оказался выгодным, повторяли процедуру ещё ни раз: в Якутии, Калмыкии, Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае и других регионах.

Ещё одним самостоятельным проектом стал «Поворот сибирских рек», в ходе которого планировалось вынимать грунт. с помощью ядерных взрывов. До конца проект так и не реализовали, но один из каналов, между Печорой и Камой, попытались создать в 1971 году. Взорвали три ядерных заряда мощностью 15 килотонн каждый. В результате образовался вытянутый кратер, 600 на 300 метров. Эти взрывы показали, что дальнейший ход «операции» невозможен — для воплощения проекта в жизнь потребовалось бы около сотни таких зарядов.

Радиоактивные последствия

Для проектов использовались, так называемые, гражданские заряды. Они отличались от военных крайне низкими показателями остаточного загрязнения. Но даже при использовании таких бомб избежать выброса радиации было невозможно. И это стало понятно еще после реализации первого проекта, «Чаган».

После проведения ряда проектов в некоторых районах Пермской области возрос уровень заболеваемости онкологиями. А в 90-х годах на месте взрывов обнаружили следы плутония-239, период полураспада которого составляет 240 тысяч лет.

В 2001 году Институт промышленных технологий Минатома изучил последствия взрыва во время исполнения проекта «Глобус-1» в Ивановской области и признал, что даже по прошествии 30 лет загрязненность воды и почвы не уменьшилась. Аварийными, во время исполнения которых происходили утечки радиоактивных продуктов взрыва, так же признались «Кратон-3» и «Кристалл».

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