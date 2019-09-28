Первый алтайский олигарх: 7 малоизвестных фактов об основателе Барнаула Акинфии Демидове

Ровно 280 лет назад — 28 сентября 1739 года — на реке Барнаулке началось сооружение плотины для медеплавильного завода. Владелец этого завода Акинфий Демидов считается основателем города Барнаула. Altapress.ru выбрал 7 самых интересных фактов о противоречивой личности Демидова.

1. Демидов в завещании оставил почти все свое имущество младшему сыну Никите. По мнение специалистов это было связано с влиянием на него второй жены Ефимьи Ивановны. Старшие братья, недовольные таким решением подали прошение Елизавете Петровне на пересмотр, уточняет wikipedia.org. Их прошение было удовлетворено и имущество было поделено на три части.

2. Демидов занимался благотворительностью. В частности на его средства был построен Николо-Зарецкий храм в Туле.

Ул. Республики ( с 1963 г. ул. Ползунова) у ограды лесопильного , ранее сереброплавильного завода retro. moi-barnaul.ru

3. Металл Демидова с заводской маркой «Старый соболь» считался лучшим в России, пишет maecenas.ru. Еще при жизни Акинфия он стал экспортироваться в Европу и в Америку, и его покупала даже Англия — многовековая и признанная монополистка в области металлургии.

4. Акинфий Демидов сурово обращался с рабочими на заводе. Известно, что в 1702 году мастера, которые приехали на Невьянский завод из Москвы подали жалобу на жестокое обращение и неполную выдачу зарплаты, сообщает historyntagil.ru.

Сереброплавильный завод , конец XIX в. vk.com/official.barnaul

5. Успешность Демидова как предпринимателя составили не только большое наследство и привилегии от государства, а также его талант, знания и преданность делу. Горный начальник В.И. Геннин писал в доношении Екатерине I о Демидове:

«Я без сомнения могу сказать, что такого в заводском деле искусного человека едва сыскать можно».

Бывший барнаульский сереброплавильный завод. Олег Богданов

6. У Акинфия Демидова было трое сыновей: Прокофий, Григорий, Никита. Прокофий был старшим и отличился интересной выходкой, которая имела неожиданные последствия.

В 1778 году он устроил в Петербурге народный праздник. На нем народ сильно переусердствовал с выпивкой. В результате умерло около 500 человек, пишет diletant.media.

Портрет А. Демидова в Третьяковской галерее. Автор Гроот Георг Кристофор altapress.ru

7. К концу жизни (1745 г.) Акинфию Демидову принадлежали 25 металлургических предприятий, бoльшая часть которых находилась на Урале. Помимо управления заводским хозяйством, Акинфий Демидов строил дороги, суда, возводил пристани для доставки металла и оружия в столицу, всемерно поощрял поиски рудных месторождений, привлекал для работы на заводах иностранных специалистов и даже сам побывал в Саксонии.

Анна Карпова