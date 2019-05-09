Как в Барнауле прошел Парад Победы

9 мая в Барнауле отметили День Победы парадом. За этим действом наблюдали корреспонденты altapress.ru. Как это было, смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Парад Победы в Барнауле. 2019 год.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона и краевой столицы с 74-й годовщиной Великой Победы.

По площади Советов торжественным маршем прошли более тысячи человек — парадные расчеты кадетских корпусов, офицеры и курсанты Барнаульского юридического института МВД России, силовые структуры Барнаульского гарнизона и войсковых частей. В частности, в шествии участвовал сводный парадный расчет космических войск, входящих в состав Воздушно-космических сил России.

По площади прошел сводный духовой оркестр Барнаульского гарнизона под управлением военного дирижера майора Юрия Липича.

Перед тысячами зрителей проследовала колонна техники времен Великой Отечественной войны. Сначала на центральную площадь Барнаула выехали мотоциклы, замкнул колонну автомобиль ГАЗ-20, названный в честь Победы над фашистской Германией «Победа».

С трибун за торжественным шествием наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. На площади собрались тысячи барнаульцев.