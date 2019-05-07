Строиться в колонну по восемь! Как в Барнауле прошла репетиция парада Победы

7 мая в центре Барнаула прошел генеральный прогон праздничной программы Дня Победы. По площади Советов пешим маршем прошли десятки человек, проехала военная техника. Посмотреть на репетицию собрались проходящие мимо зеваки-барнаульцы. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.