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7 мая 22°C

Строиться в колонну по восемь! Как в Барнауле прошла репетиция парада Победы

7 мая в центре Барнаула прошел генеральный прогон праздничной программы Дня Победы. По площади Советов пешим маршем прошли десятки человек, проехала военная техника. Посмотреть на репетицию собрались проходящие мимо зеваки-барнаульцы. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Репетиция Дня Победы в Барнауле.
Репетиция Дня Победы в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Для проведения репетиции парада на три часа перекрыли движение на проспекте Ленина.

Напротив трибун торжественным маршем прошли войска Барнаульского гарнизона, пешие колонны кадетских школ и другие. Играл оркестр, проезжала военная техника.

Напомним, праздничная программа Дня Победы в Барнауле начнется 9 мая в 10:00 на пл. Советов.

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