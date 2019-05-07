Строиться в колонну по восемь! Как в Барнауле прошла репетиция парада Победы

7 мая в центре Барнаула прошел генеральный прогон праздничной программы Дня Победы. По площади Советов пешим маршем прошли десятки человек, проехала военная техника. Посмотреть на репетицию собрались проходящие мимо зеваки-барнаульцы. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.
Репетиция Дня Победы в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Для проведения репетиции парада на три часа перекрыли движение на проспекте Ленина.
Напротив трибун торжественным маршем прошли войска Барнаульского гарнизона, пешие колонны кадетских школ и другие. Играл оркестр, проезжала военная техника.
Напомним, праздничная программа Дня Победы в Барнауле начнется 9 мая в 10:00 на пл. Советов.