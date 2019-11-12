Как в Барнауле противодействуют несанкционированной торговле

В столице Алтайского края осуществляется постоянная работа по запрету и препятствованию несанкционированной торговли. Этим занимаются чиновники совместно с представителями федеральных структур и ведомств. Нарушений в этой сфере стало гораздо меньше.

Тем не менее, за 2019 год было составлено около 660 протоколов об административной ответственности за торговлю без документов. С целью соблюдения действующих правил торговли во всех районах Барнаула постоянно проводятся профилактические рейды.

«Несанкционированная торговля в городе препятствует свободному прохождению пешеходов, проезду автомобилей, ухудшает архитектурно-эстетический облик города, так как торгующие после себя оставляют ящики, коробки и другой мусор», — комментируют в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Наиболее жесткие меры применяются к нелегальным продавцам молока и молочной продукции, мяса и мясных деликатесов, колбасы и сала, овощей и фруктов. В подавляющем большинстве случаев они реализуют свою продукцию без сопроводительных документов, что является потенциальной угрозой жизни и здоровью барнаульцев.

В частности, благодаря вовремя принятым мерам, ликвидирована стихийная торговля на улице Пионеров в Октябрьском районе.

Новый рынок. «Дикая» торговля. Анна Зайкова.

Постоянно проверяются документы у продавцов на площади Спартака в Центральном районе.

Аналогичная работа проводится администрацией Железнодорожного района на пересечении проспектов Строителей и Социалистического.

В Индустриальном районе на особом контроле находятся перекрестки Павловского тракта с улицами Панфиловцев и Георгиева.

В Ленинском районе постоянно осуществляется проверка в районе рынка «Докучаево».

В мэрии Барнаула просят горожан отнестись с пониманием к принимаемым мерам, направленным на повышение качества жизни и здоровью горожан, а также развитию потребительской культуры.