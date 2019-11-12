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Как в Барнауле противодействуют несанкционированной торговле

В столице Алтайского края осуществляется постоянная работа по запрету и препятствованию несанкционированной торговли. Этим занимаются чиновники совместно с представителями федеральных структур и ведомств. Нарушений в этой сфере стало гораздо меньше.

Новый рынок. "Дикая" торговля.
Новый рынок. "Дикая" торговля.
Анна Зайкова.

Тем не менее, за 2019 год было составлено около 660 протоколов об административной ответственности за торговлю без документов. С целью соблюдения действующих правил торговли во всех районах Барнаула постоянно проводятся профилактические рейды.

«Несанкционированная торговля в городе препятствует свободному прохождению пешеходов, проезду автомобилей, ухудшает архитектурно-эстетический облик города, так как торгующие после себя оставляют ящики, коробки и другой мусор», — комментируют в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Наиболее жесткие меры применяются к нелегальным продавцам молока и молочной продукции, мяса и мясных деликатесов, колбасы и сала, овощей и фруктов. В подавляющем большинстве случаев они реализуют свою продукцию без сопроводительных документов, что является потенциальной угрозой жизни и здоровью барнаульцев.

В частности, благодаря вовремя принятым мерам, ликвидирована стихийная торговля на улице Пионеров в Октябрьском районе.

Новый рынок. &quot;Дикая&quot; торговля.
Новый рынок. «Дикая» торговля.
Анна Зайкова.

Постоянно проверяются документы у продавцов на площади Спартака в Центральном районе.

Аналогичная работа проводится администрацией Железнодорожного района на пересечении проспектов Строителей и Социалистического.

В Индустриальном районе на особом контроле находятся перекрестки Павловского тракта с улицами Панфиловцев и Георгиева.

В Ленинском районе постоянно осуществляется проверка в районе рынка «Докучаево».

В мэрии Барнаула просят горожан отнестись с пониманием к принимаемым мерам, направленным на повышение качества жизни и здоровью горожан, а также развитию потребительской культуры.

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