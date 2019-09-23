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Как в Барнауле провели выставку-ярмарку для тех, кто заботится о своем здоровье

20 и 21 сентября в Барнауле впервые состоялась выставка-ярмарка «Здоровое поколение». Предприниматели с удовольствием откликнулись на предложение городской администрации представить в торгово-выставочном центре «Республика» свои товары, услуги, научно-медицинские разработки в сферах здорового образа жизни и долголетия. К тому же, а такое сегодня встречается не часто, все расходы по организации выставки мэрия взяла на себя. Это тоже немаловажный аспект поддержки предпринимательства в столице Алтайского края.

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение».
Выставка-ярмарка «Здоровое поколение».
Анна Зайкова

Стимул — двигаться вперед!

Открывая выставку-ярмарку, председатель городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александр Пугач подчеркнул, что тема экологически чистых товаров и уникальных медуслуг, основанных на бренде «Алтай», была выбрана осознанно. Она укладывается в общегосударственную политику, направленную на увеличение продолжительности жизни и улучшения демографии в стране. Отсюда и название — «Здоровое поколение».

«Наша выставка-ярмарка является частью большой городской программы по развитию предпринимательства. Компаниям, выпускающим уникальные товары или предоставляющим оздоровительные услуги, мы хотели бы предоставить возможность показать свою продукцию барнаульцам. А жителям города мы даем отличную возможность познакомиться с лучшими достижениями в этой сфере», — сказал Александр Пугач.

Во время открытия было объявлено о подписании соглашения о сотрудничестве между администрацией Барнаула и Алтайской региональной общественной организацией «Профессиональная ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии». Ее президент Александр Газаматов также подчеркнул значимость выставки.

«Она дает предпринимателям, работающим в сфере экологически чистых товаров, продуктов и услуг, отличную возможность пообщаться между собой, увидеть достижения друг друга, понять, как далеко мы продвинулись в своем развитии», — сказал он.

«Выставка-ярмарка действительно дает мощный стимул развивать свою компанию, двигаться вперед», — согласился с ним еще один из партнеров мероприятия, генеральный директор многопрофильного центра здоровья «Юнитек» Павел Дугенец.

Газаматов Александр.
Газаматов Александр.
Анна Зайкова

Хорошие тенденции роста

Около 50 компаний составили в итоге впечатляющую экспозицию выставки-ярмарки «Здоровое поколение». Они представили для барнаульцев косметическую и пищевую продукцию, спортивные, оздоровительные и лечебно-профилактические продукты питания и напитки, фитопродукцию, продукты для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.

Здесь же на демонстрационных стендах встречали гостей специалисты из центров реабилитации и восстановления здоровья, производители медицинской техники и препаратов.

Всего посетили выставку около 1200 человек.

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение».
Выставка-ярмарка «Здоровое поколение».
Анна Зайкова

Прогулявшись по стендам и побеседовав с представителями компаний, мы отметили несколько важных тенденций развития отрасли:

  1. Количество компаний, работающих на этом рынке здоровья во всех смыслах, значительно возросло. Наряду с известными компаниями-брендами («Алфит», «Алтай-Старовер», «Алтайский букет», «Малавит» и многие другие) появились совершенно новые и интересные игроки («Добрей-Здоровей»).
  2. Компании научились сегментировать свою продукцию и делают сегодня линейки для старшего, среднего и молодого поколения потребителей.
  3. Они активно пользуются как традиционными, давно известными разработками (например, в области фитотерапии, где некоторые «Травники» датируются началом ХХ века), так и последними научными достижениями (к примеру, свою продукцию представил Институт биорегуляции и физиологии человека).
  4. Компании научились делать свою продукцию красивой и доступной. Отсюда — самые разные форматы емкостей и упаковок, сопроводительные буклеты и проспекты. Помимо хорошо известных форм упаковки появляются и относительно новые. Например, стики с концентрированными соками.
  5. Компании в основном используют натуральное алтайское сырье, а производственные базы они разместили в Барнауле.
  6. Свою продукцию в большей степени они реализуют за пределы Алтайского края. Поэтому выбирают современные инструменты маркетинга и рекламы — продвижение в социальных сетях, формирование клубов лояльных покупателей и пр.
  7. Очень хорошо продвинулись вперед компании, производящие различную косметику: гели, кремы, шампуни, мыло, ополаскиватели, биобальзамы на основе алтайских трав. Их продукцию внешне не отличишь от товаров мировых брендов.
  8. Компании готовы активно разъяснять потребителям пользу и эффективность применения своих товаров и услуг, необходимость вести здоровый образ жизни, правильно питаться.
Выставка-ярмарка «Здоровое поколение».
Выставка-ярмарка «Здоровое поколение».
Анна Зайкова

21 сентября на выставке было проведено мероприятие — «Школа здоровья и активного долголетия» для различных групп населения, где были представлены презентации, мастер-классы оздоровительных технологий, демонстрация продукции для здоровья, техник двигательной активности, народного мастерства, а именно:

  • «Восстановление позвоночника с помощью йоги» (клуб wellness-технологий «Русская Здравница», ИП Зорькин Вячеслав Тимофеевич);
  • «Оздоровление пиявками как метод натуропатии» (ООО «Юнитек», Рольгейзер Евгений Петрович — врач-нейрохирург со знанием традиционных методов оздоравливания, преподаватель учебного центра «Юнитек», гирудотерапевт);
  • «Правильное питание — залог здоровья!» (ООО «Алтай Эко Продукт», Закора Анастасия Павловна — директор);
  • «Висцеральный и оздоровительный юмейхо-массаж как средство целостного подхода к оздоровлению организма» (ИП Змейков Евгений Александрович);
  • «С SFT все возможно!» (медицинский инновационный центр «Леге Артис», Наталья Александровна Бородина — врач трихолог-физиотерапевт);
  • «Специализированные пищевые продукты диетического профилактического питания. Гели направленного действия» (ООО НПФ «Алтайский букет», Кузьменко Владимир Васильевич — специалист отдела продаж);
  • «Трехуровневый подход к здоровьесбережению» (Клиника интегративной медицины «ЭлитМед», Розаев Денис Вячеславович — главный врач);
  • «Дыхательный тренажер «Карбоник» (ООО НПК «Карбоник», Трегуб Павел Павлович — генеральный директор);
  • «Оздоровительные методики староверов» «ООО «Алтай-Старовер», Холмогоров Александр Константинович — генеральный директор);
  • «Традиционная китайская медицина в оздоровительной практике» (ООО «Исида», Восконян Лилия Размиковна — генеральный директор);
  • «Натуральный апифитокомплекс «Прополис + имбирь» в профилактике простудных заболеваний» (ООО «НПФ «Пчела и человек», Мирошникова Вера Николаевна — менеджер);
  • «Правильное питание — залог прекрасного самочувствия!» (ООО ПК «Алфит-плюс», Груздева Ирина — начальник отдела маркетинга).

Данное мероприятие посетило более 40 жителей столицы

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение».
Выставка-ярмарка «Здоровое поколение».
Фото предоставлено организатором

Имена победителей

Во время выставки-ярмарки организаторами был организован конкурс «Здоровье от Алтая» среди компаний-участников. Лауреатов определяли в двух номинациях: «Оздоровительная продукция» и «Оздоровительная технология (услуга)». Победителями стали:

«Оздоровительная технология (услуга)»

  • I место: индивидуальный предприниматель Зорькин Вячеслав Тимофеевич.
  • II место — «Лучшая оздоровительная технология»: ООО «МЦИТ «НОТА».
  • III место — «Лучшая оздоровительная технология»: ООО «Юнитек».

«Оздоровительная продукция»

  • I место — «Лучшая оздоровительная продукция»: ООО «НПФ «Пчела и человек».
  • II место — «Лучшая оздоровительная продукция»: ООО НПФ «Алтайский букет».
  • III место — «Лучшая оздоровительная продукция»: ООО ПК «Алфит плюс».

Также для участников выставки был учрежден специальный приз «Общественное признание — лучший оздоровительный проект (продукт) Алтая», присуждаемый по итогам голосования посетителей выставки-ярмарки. Здесь победителем стал индивидуальный предприниматель Змейков Евгений Александрович («Массаж юмейхо и мануальная терапия»).

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение» станет в Барнауле традиционной.

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