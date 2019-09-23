Как в Барнауле провели выставку-ярмарку для тех, кто заботится о своем здоровье

20 и 21 сентября в Барнауле впервые состоялась выставка-ярмарка «Здоровое поколение». Предприниматели с удовольствием откликнулись на предложение городской администрации представить в торгово-выставочном центре «Республика» свои товары, услуги, научно-медицинские разработки в сферах здорового образа жизни и долголетия. К тому же, а такое сегодня встречается не часто, все расходы по организации выставки мэрия взяла на себя. Это тоже немаловажный аспект поддержки предпринимательства в столице Алтайского края.

Стимул — двигаться вперед!

Открывая выставку-ярмарку, председатель городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александр Пугач подчеркнул, что тема экологически чистых товаров и уникальных медуслуг, основанных на бренде «Алтай», была выбрана осознанно. Она укладывается в общегосударственную политику, направленную на увеличение продолжительности жизни и улучшения демографии в стране. Отсюда и название — «Здоровое поколение».

«Наша выставка-ярмарка является частью большой городской программы по развитию предпринимательства. Компаниям, выпускающим уникальные товары или предоставляющим оздоровительные услуги, мы хотели бы предоставить возможность показать свою продукцию барнаульцам. А жителям города мы даем отличную возможность познакомиться с лучшими достижениями в этой сфере», — сказал Александр Пугач.

Во время открытия было объявлено о подписании соглашения о сотрудничестве между администрацией Барнаула и Алтайской региональной общественной организацией «Профессиональная ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии». Ее президент Александр Газаматов также подчеркнул значимость выставки.

«Она дает предпринимателям, работающим в сфере экологически чистых товаров, продуктов и услуг, отличную возможность пообщаться между собой, увидеть достижения друг друга, понять, как далеко мы продвинулись в своем развитии», — сказал он.

«Выставка-ярмарка действительно дает мощный стимул развивать свою компанию, двигаться вперед», — согласился с ним еще один из партнеров мероприятия, генеральный директор многопрофильного центра здоровья «Юнитек» Павел Дугенец.

Газаматов Александр. Анна Зайкова

Хорошие тенденции роста

Около 50 компаний составили в итоге впечатляющую экспозицию выставки-ярмарки «Здоровое поколение». Они представили для барнаульцев косметическую и пищевую продукцию, спортивные, оздоровительные и лечебно-профилактические продукты питания и напитки, фитопродукцию, продукты для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.

Здесь же на демонстрационных стендах встречали гостей специалисты из центров реабилитации и восстановления здоровья, производители медицинской техники и препаратов.

Всего посетили выставку около 1200 человек.

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение». Анна Зайкова

Прогулявшись по стендам и побеседовав с представителями компаний, мы отметили несколько важных тенденций развития отрасли:

Количество компаний , работающих на этом рынке здоровья во всех смыслах , значительно возросло. Наряду с известными компаниями-брендами ( «Алфит», «Алтай-Старовер», «Алтайский букет», «Малавит» и многие другие) появились совершенно новые и интересные игроки ( «Добрей-Здоровей»). Компании научились сегментировать свою продукцию и делают сегодня линейки для старшего , среднего и молодого поколения потребителей. Они активно пользуются как традиционными , давно известными разработками ( например , в области фитотерапии , где некоторые «Травники» датируются началом ХХ века), так и последними научными достижениями ( к примеру , свою продукцию представил Институт биорегуляции и физиологии человека). Компании научились делать свою продукцию красивой и доступной. Отсюда — самые разные форматы емкостей и упаковок , сопроводительные буклеты и проспекты. Помимо хорошо известных форм упаковки появляются и относительно новые. Например , стики с концентрированными соками. Компании в основном используют натуральное алтайское сырье , а производственные базы они разместили в Барнауле. Свою продукцию в большей степени они реализуют за пределы Алтайского края. Поэтому выбирают современные инструменты маркетинга и рекламы — продвижение в социальных сетях , формирование клубов лояльных покупателей и пр. Очень хорошо продвинулись вперед компании , производящие различную косметику: гели , кремы , шампуни , мыло , ополаскиватели , биобальзамы на основе алтайских трав. Их продукцию внешне не отличишь от товаров мировых брендов. Компании готовы активно разъяснять потребителям пользу и эффективность применения своих товаров и услуг , необходимость вести здоровый образ жизни , правильно питаться.

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение». Анна Зайкова

21 сентября на выставке было проведено мероприятие — «Школа здоровья и активного долголетия» для различных групп населения, где были представлены презентации, мастер-классы оздоровительных технологий, демонстрация продукции для здоровья, техник двигательной активности, народного мастерства, а именно:

«Восстановление позвоночника с помощью йоги» ( клуб wellness-технологий «Русская Здравница», ИП Зорькин Вячеслав Тимофеевич);

клуб wellness-технологий «Русская Здравница», ИП Зорькин Вячеслав Тимофеевич); «Оздоровление пиявками как метод натуропатии» ( ООО «Юнитек», Рольгейзер Евгений Петрович — врач-нейрохирург со знанием традиционных методов оздоравливания , преподаватель учебного центра «Юнитек», гирудотерапевт);

ООО «Юнитек», Рольгейзер Евгений Петрович — врач-нейрохирург со знанием традиционных методов оздоравливания преподаватель учебного центра «Юнитек», гирудотерапевт); «Правильное питание — залог здоровья!» ( ООО «Алтай Эко Продукт», Закора Анастасия Павловна — директор);

ООО «Алтай Эко Продукт», Закора Анастасия Павловна — директор); «Висцеральный и оздоровительный юмейхо-массаж как средство целостного подхода к оздоровлению организма» ( ИП Змейков Евгений Александрович);

ИП Змейков Евгений Александрович); «С SFT все возможно!» ( медицинский инновационный центр «Леге Артис», Наталья Александровна Бородина — врач трихолог-физиотерапевт);

медицинский инновационный центр «Леге Артис», Наталья Александровна Бородина — врач трихолог-физиотерапевт); «Специализированные пищевые продукты диетического профилактического питания. Гели направленного действия» ( ООО НПФ «Алтайский букет», Кузьменко Владимир Васильевич — специалист отдела продаж);

ООО НПФ «Алтайский букет», Кузьменко Владимир Васильевич — специалист отдела продаж); «Трехуровневый подход к здоровьесбережению» ( Клиника интегративной медицины «ЭлитМед», Розаев Денис Вячеславович — главный врач);

Клиника интегративной медицины «ЭлитМед», Розаев Денис Вячеславович — главный врач); «Дыхательный тренажер «Карбоник» ( ООО НПК «Карбоник», Трегуб Павел Павлович — генеральный директор);

ООО НПК «Карбоник», Трегуб Павел Павлович — генеральный директор); «Оздоровительные методики староверов» «ООО «Алтай-Старовер», Холмогоров Александр Константинович — генеральный директор);

«Традиционная китайская медицина в оздоровительной практике» ( ООО «Исида», Восконян Лилия Размиковна — генеральный директор);

ООО «Исида», Восконян Лилия Размиковна — генеральный директор); «Натуральный апифитокомплекс «Прополис + имбирь» в профилактике простудных заболеваний» ( ООО «НПФ «Пчела и человек», Мирошникова Вера Николаевна — менеджер);

ООО «НПФ «Пчела и человек», Мирошникова Вера Николаевна — менеджер); «Правильное питание — залог прекрасного самочувствия!» ( ООО ПК «Алфит-плюс», Груздева Ирина — начальник отдела маркетинга).

Данное мероприятие посетило более 40 жителей столицы

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение». Фото предоставлено организатором

Имена победителей

Во время выставки-ярмарки организаторами был организован конкурс «Здоровье от Алтая» среди компаний-участников. Лауреатов определяли в двух номинациях: «Оздоровительная продукция» и «Оздоровительная технология (услуга)». Победителями стали:

«Оздоровительная технология ( услуга)»

I место: индивидуальный предприниматель Зорькин Вячеслав Тимофеевич.

II место — «Лучшая оздоровительная технология»: ООО «МЦИТ «НОТА».

III место — «Лучшая оздоровительная технология»: ООО «Юнитек».

«Оздоровительная продукция»

I место — «Лучшая оздоровительная продукция»: ООО «НПФ «Пчела и человек».

II место — «Лучшая оздоровительная продукция»: ООО НПФ «Алтайский букет».

III место — «Лучшая оздоровительная продукция»: ООО ПК «Алфит плюс».

Также для участников выставки был учрежден специальный приз «Общественное признание — лучший оздоровительный проект (продукт) Алтая», присуждаемый по итогам голосования посетителей выставки-ярмарки. Здесь победителем стал индивидуальный предприниматель Змейков Евгений Александрович («Массаж юмейхо и мануальная терапия»).

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение» станет в Барнауле традиционной.