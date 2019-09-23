Как в Барнауле провели выставку-ярмарку для тех, кто заботится о своем здоровье

Стимул — двигаться вперед!
Открывая выставку-ярмарку, председатель городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александр Пугач подчеркнул, что тема экологически чистых товаров и уникальных медуслуг, основанных на бренде «Алтай», была выбрана осознанно. Она укладывается в общегосударственную политику, направленную на увеличение продолжительности жизни и улучшения демографии в стране. Отсюда и название — «Здоровое поколение».
«Наша выставка-ярмарка является частью большой городской программы по развитию предпринимательства. Компаниям, выпускающим уникальные товары или предоставляющим оздоровительные услуги, мы хотели бы предоставить возможность показать свою продукцию барнаульцам. А жителям города мы даем отличную возможность познакомиться с лучшими достижениями в этой сфере», — сказал Александр Пугач.
Во время открытия было объявлено о подписании соглашения о сотрудничестве между администрацией Барнаула и Алтайской региональной общественной организацией «Профессиональная ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии». Ее президент Александр Газаматов также подчеркнул значимость выставки.
«Она дает предпринимателям, работающим в сфере экологически чистых товаров, продуктов и услуг, отличную возможность пообщаться между собой, увидеть достижения друг друга, понять, как далеко мы продвинулись в своем развитии», — сказал он.
«Выставка-ярмарка действительно дает мощный стимул развивать свою компанию, двигаться вперед», — согласился с ним еще один из партнеров мероприятия, генеральный директор многопрофильного центра здоровья «Юнитек» Павел Дугенец.
Хорошие тенденции роста
Около 50 компаний составили в итоге впечатляющую экспозицию выставки-ярмарки «Здоровое поколение». Они представили для барнаульцев косметическую и пищевую продукцию, спортивные, оздоровительные и лечебно-профилактические продукты питания и напитки, фитопродукцию, продукты для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.
Здесь же на демонстрационных стендах встречали гостей специалисты из центров реабилитации и восстановления здоровья, производители медицинской техники и препаратов.
Всего посетили выставку около 1200 человек.
Прогулявшись по стендам и побеседовав с представителями компаний, мы отметили несколько важных тенденций развития отрасли:
- Количество компаний, работающих на этом рынке здоровья во всех смыслах, значительно возросло. Наряду с известными компаниями-брендами («Алфит», «Алтай-Старовер», «Алтайский букет», «Малавит» и многие другие) появились совершенно новые и интересные игроки («Добрей-Здоровей»).
- Компании научились сегментировать свою продукцию и делают сегодня линейки для старшего, среднего и молодого поколения потребителей.
- Они активно пользуются как традиционными, давно известными разработками (например, в области фитотерапии, где некоторые «Травники» датируются началом ХХ века), так и последними научными достижениями (к примеру, свою продукцию представил Институт биорегуляции и физиологии человека).
- Компании научились делать свою продукцию красивой и доступной. Отсюда — самые разные форматы емкостей и упаковок, сопроводительные буклеты и проспекты. Помимо хорошо известных форм упаковки появляются и относительно новые. Например, стики с концентрированными соками.
- Компании в основном используют натуральное алтайское сырье, а производственные базы они разместили в Барнауле.
- Свою продукцию в большей степени они реализуют за пределы Алтайского края. Поэтому выбирают современные инструменты маркетинга и рекламы — продвижение в социальных сетях, формирование клубов лояльных покупателей и пр.
- Очень хорошо продвинулись вперед компании, производящие различную косметику: гели, кремы, шампуни, мыло, ополаскиватели, биобальзамы на основе алтайских трав. Их продукцию внешне не отличишь от товаров мировых брендов.
- Компании готовы активно разъяснять потребителям пользу и эффективность применения своих товаров и услуг, необходимость вести здоровый образ жизни, правильно питаться.
21 сентября на выставке было проведено мероприятие — «Школа здоровья и активного долголетия» для различных групп населения, где были представлены презентации, мастер-классы оздоровительных технологий, демонстрация продукции для здоровья, техник двигательной активности, народного мастерства, а именно:
- «Восстановление позвоночника с помощью йоги» (клуб wellness-технологий «Русская Здравница», ИП Зорькин Вячеслав Тимофеевич);
- «Оздоровление пиявками как метод натуропатии» (ООО «Юнитек», Рольгейзер Евгений Петрович — врач-нейрохирург со знанием традиционных методов оздоравливания, преподаватель учебного центра «Юнитек», гирудотерапевт);
- «Правильное питание — залог здоровья!» (ООО «Алтай Эко Продукт», Закора Анастасия Павловна — директор);
- «Висцеральный и оздоровительный юмейхо-массаж как средство целостного подхода к оздоровлению организма» (ИП Змейков Евгений Александрович);
- «С SFT все возможно!» (медицинский инновационный центр «Леге Артис», Наталья Александровна Бородина — врач трихолог-физиотерапевт);
- «Специализированные пищевые продукты диетического профилактического питания. Гели направленного действия» (ООО НПФ «Алтайский букет», Кузьменко Владимир Васильевич — специалист отдела продаж);
- «Трехуровневый подход к здоровьесбережению» (Клиника интегративной медицины «ЭлитМед», Розаев Денис Вячеславович — главный врач);
- «Дыхательный тренажер «Карбоник» (ООО НПК «Карбоник», Трегуб Павел Павлович — генеральный директор);
- «Оздоровительные методики староверов» «ООО «Алтай-Старовер», Холмогоров Александр Константинович — генеральный директор);
- «Традиционная китайская медицина в оздоровительной практике» (ООО «Исида», Восконян Лилия Размиковна — генеральный директор);
- «Натуральный апифитокомплекс «Прополис + имбирь» в профилактике простудных заболеваний» (ООО «НПФ «Пчела и человек», Мирошникова Вера Николаевна — менеджер);
- «Правильное питание — залог прекрасного самочувствия!» (ООО ПК «Алфит-плюс», Груздева Ирина — начальник отдела маркетинга).
Данное мероприятие посетило более 40 жителей столицы
Имена победителей
Во время выставки-ярмарки организаторами был организован конкурс «Здоровье от Алтая» среди компаний-участников. Лауреатов определяли в двух номинациях: «Оздоровительная продукция» и «Оздоровительная технология (услуга)». Победителями стали:
«Оздоровительная технология (услуга)»
- I место: индивидуальный предприниматель Зорькин Вячеслав Тимофеевич.
- II место — «Лучшая оздоровительная технология»: ООО «МЦИТ «НОТА».
- III место — «Лучшая оздоровительная технология»: ООО «Юнитек».
«Оздоровительная продукция»
- I место — «Лучшая оздоровительная продукция»: ООО «НПФ «Пчела и человек».
- II место — «Лучшая оздоровительная продукция»: ООО НПФ «Алтайский букет».
- III место — «Лучшая оздоровительная продукция»: ООО ПК «Алфит плюс».
Также для участников выставки был учрежден специальный приз «Общественное признание — лучший оздоровительный проект (продукт) Алтая», присуждаемый по итогам голосования посетителей выставки-ярмарки. Здесь победителем стал индивидуальный предприниматель Змейков Евгений Александрович («Массаж юмейхо и мануальная терапия»).
Выставка-ярмарка «Здоровое поколение» станет в Барнауле традиционной.