Как в Барнауле снежная каша превратилась в гололед: фоторепортаж

9 ноября в Барнауле резко изменилась погода. Еще утром было около нуля, на дорогах и тротуарах стояли лужи и раскисал снег, а уже к обеду стало подмораживать. Людям и машинам приходится передвигаться словно по катку.

Почему произошли такие резкие погодные изменения

По данным синоптиков, холодный атмосферный фронт вызвал интенсивные снегопады и вытеснил проникший накануне в регион тёплый атлантический воздух, пишут «Метеоновости».

А вслед за фронтом на юг Сибири прорывается очень сухой и холодный воздух. Из-за этого облака, скрывавшие солнце утром, рассеялись. В течение дня похолодание усиливалось, и в конце дня столбики термометров на юге Сибири впервые в сезоне должны опуститься ниже -20 градусов.

Какая будет погода на выходных

Пик похолодания придётся на выходные — возможно понижение температуры до -30 градусов. Если 20-градусные морозы в начале ноября в Сибири случаются раз в 3−4 года, то 30-градусная стужа в это время года наблюдается раз в 30 лет. Похолодание, охватившее Приобье, окажется экстраординарным не только по мощности, но и по площади.