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25 сентября 13°C

Как в барнаульском аэропорту тушили самолет

25 сентября в барнаульском аэропорту имени Г.С. Титова прошли пожарно-тактические учения по тушению возгорания в самолете Ту-154.

Пожарные учения в Барнаульском аэропорту.
Пожарные учения в Барнаульском аэропорту.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Согласно легенде учений, в самолет маршрутом Барнаул — Москва попала молния, произошел сбой навигационных систем. Экипаж принял решение на выжигание имеющегося топлива и аварийную посадку в аэропорту Барнаула. При касании взлетной полосы происходит подлом стоек и частичное разрушение правого крыла с последующим возгоранием.

На борту якобы 56 пассажиров и 6 членов экипажа.

Перед посадкой взлётную полосу покрыли слоем пены, на место условного происшествия немедленно прибыли подразделения МЧС (более 120 человек личного состава, около 30 единиц техники), а также служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов авиапредприятия, городской и федеральный поисково-спасательные отряды, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

Учения прошли успешно, все службы отработали четко по инструкциям.

В учениях приняли участие пожарно-спасательные подразделения главного управления МЧС России по Алтайскому краю и ведомства Алтайской территориальной подсистемы РСЧС.

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