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Жизнь

«Как в Гитлерюгенде»: сибирского школьника затравили учителя за прическу как у Златана Ибрагимовича

Четвероклассника из Красноярского края Прохора Ильиных учителя хотели отправить на домашнее обучение из-за прически как у футболиста Златана Ибрагимовича. Администрация школы посчитала, что мальчик подстригся как участник юношеской военизированной нацистской организации «Гитлерюгенд» в Германии.

Прическа Златана Ибрагимовича
Прическа Златана Ибрагимовича
www.instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Златан Ибрагимович — кумир школьника. Сам Прохор занимается футболом, выигрывал различные награды, пишет sports.ru.

По мнению учителей, окрашивание волос в яркие цвета пошло с запада, от представителей сексуальных меньшинств. Руководство школы вызвало родителей мальчика на беседу и предложили перевести его на домашнее обучение. Те встали на защиту сына и заявили о намерении обратиться в прокуратуру.

Этим случаем заинтересовались в региональном следственном комитете, сообщает medialeaks.ru. А пользователи Instagram решили поддержать мальчика и начали оставлять в комментариях к фотографиям Златана Ибрагимоваича на его официальной странице просьбы помочь его фанату.

По информации Mash, конфликт завершается благополучно: четверокласснику разрешили посещать школу, сообщает sports.ru. В ситуацию вмешалась министр образования Красноярского края Светлана Маковская. По ее словам, в школе не имеют права придираться к внешнему виду учащихся.

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