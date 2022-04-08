«Как в компьютерной игре». Барнаульские журналисты рассказали о командировке в ДНР

Корреспондент телеканала «Катунь 24» Глеб Полянский и оператор Денис Кузьменко с 28 по 30 марта находились в ДНР. Что они там увидели и какими вернулись — в материале altapress.ru.

Виртуальность

Глеб Полянский,

корреспондент телеканала «Катунь 24»:

— Поездку организовало Правительство Чеченской республики. Во-первых, этот регион ближе к месту действия. Во-вторых, там находятся бойцы Росгвардии. Эти факторы позволяли сделать пресс-тур максимально безопасным.

Ведомство разослало приглашения по региональным редакциям. От Алтайского края поехали я, оператор Денис Кузьменко и сотрудница «Сибирской медиагруппы» — Анна Перевощикова.

Были также коллеги из Красноярска, Дагестана, Ульяновска, Москвы. Участвовали и журналисты из других стран — Китая, Сербии, ряда арабских государств. Всего нас было около 90 человек.

Глеб Полянский в командировке в ДНР. Предоставлено altapress.ru.

Прилетели в Москву. Дальше — в Ростов-на-Дону добрались на поезде. Границу пересекали на автобусах. Этот процесс прошел относительно быстро, хотя экипаж был большой.

Побывали в Донецке, Волновахе и населенных пунктах. Жили в гостиницах. На границе с Мариуполем беседовали с Адамом Зелимхановым, депутатом Государственной Думы. Также встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным.

На точки съемки приезжали все вместе, а потом расходились. Но на месте организаторов, я бы переживал. Журналисты такой народ — сразу разбегаются кто куда. Но на этот раз все было иначе.

Каждый, думаю, понимал, куда едет, а потому лучше держаться вместе. Ведь могло случиться все что угодно.

Глеб Полянский в командировке в ДНР. Предоставлено altapress.ru.

Сопровождающие нас постоянно предупреждали: «Идите по асфальту. На обочинах опасно».

Что касается волнения и страха, они, конечно, присутствовали. Лично у меня ранее не было опыта работы в боевых условиях. И, честно говоря, очень хотелось его получить. Для журналиста это очень ценно. Поэтому я и вызвался.

На подготовку (в том числе моральную) ушло около недели. А когда уже билеты купили, стало понятно, что пути назад нет.

Когда приехали, было ощущение виртуальной реальности. Будто находишься в компьютерной игре. Какая-то другая жизнь.

Глеб Полянский в командировке в ДНР. Предоставлено altapress.ru.

Люди и дома

Журналистам разрешали общаться с местными сколько угодно. Подходить можно было к любому незнакомцу. В общей сложности, мне удалось опросить несколько десятков человек. Общались охотно. Хотели поделиться своими историями.

Большинство из них родились и выросли в украинских городах, селах и отказываются уезжать. Несмотря на то, что их жилища разрушены. Боятся мародерства.

Один из наших собеседников, Александр, как раз родился в Волновахе и прожил там 60 лет. В результате танкового боя сгорели его автомобиль и гараж. Но он еще верит, что все наладится.

Глеб Полянский в командировке в ДНР. Предоставлено altapress.ru.

Пункты временного размещения созданы, но далеко не все пострадавшие хотят туда ехать. А насильно никого не заставляют. Живут пострадавшие теперь во дворах, у соседей или в уцелевших постройках. Готовят на костре.

Некоторые рассказывают, что просидели в подвалах своих домов две недели. Это заметно не только по людям, но и по животным. Например, один мужчина был с собакой. Она сейчас — кожа и кости. Надеюсь, с ними все будет хорошо.

Еще одна большая проблема — перебои с мобильной связью и интернетом. Мы познакомились с женщиной по имени Татьяна. Она из Волновахи, работает медсестрой. А ее дочь учится в Мариуполе. Так вот, они уже месяц не могут созвониться.

Денис Кузьменко в командировке в ДНР. Предоставлено altapress.ru.

В таком положении находится очень многие. Похожая история и с отделениями банков, многие из которых уничтожены. Люди не могут снять средства с карт.

Что касается медицины, тоже все катастрофично. Но люди живут. В больнице Волновахи медики и пациенты прячутся от обстрелов в подвале. За 18 дней спецоперации тут приняли шесть родов. Появились на свет четыре мальчика и две девочки.

Рабочие и бытовые условия

В плане профессиональной деятельности было, конечно, сложнее обычного. Вставали мы очень рано, завтракали и в семь утра уже приезжали на место.

Глеб Полянский в командировке в ДНР. Предоставлено altapress.ru.

Работали весь день, а не несколько часов. Такой мощный поток информации, комментариев, эмоций все-таки непросто переносить. Если бы мы приехали на более долгий срок, думаю, было бы гораздо тяжелее (и с моральной точки зрения тоже).

Да и технически все совсем иначе обстоит. Например, камер и журналистов, работающих рядом с тобой, не три-четыре, а больше. Было трудно хотя бы найти свободное место.

(Здесь в разговор включается напарник Глеба Полянского — Прим. ред.)

Денис Кузьменко,

оператор телеканала «Катунь 24»:

— Да, еще далеко не везде можно было выставлять аппаратуру. Поскольку много где были артиллерийские орудия, боеприпасы. В Волновахе нет ни одного целого многоквартирного дома, окна или забора. Даже деревья пострадали от пуль и снарядов.

Глеб Полянский и Денис Кузьменко в командировке ДНР. Предоставлено altapress.ru.

В подвалы не спускались. Там еще могут быть мины. Саперы успели поработать не везде. Местами нам встречались противотанковые и противопехотные мины, которые не разорвались.

Еще замечали много гильз и снарядов. В целом, были очень ограничены в передвижении.

Здесь и там

Глеб Полянский,

корреспондент телеканала «Катунь 24»:

— Однажды, когда я уже засыпал в гостинице, услышал, как будто фейерверк или грозу на горизонте. Это были удары «Градов». Утром по жилому дому ударили ракеты. Снесло три верхних этажа. Один человек погиб.

Глеб Полянский и Денис Кузьменко. Дмитрий Лямзин.

Как мне кажется теперь, мы тут очень расслаблены. Хотя не чувствуем этого. Загружены бытовыми проблемами, раздражаемся из-за пробок, еще из-за чего-то… Я сейчас понимаю, что это все — такие мелочи, по сравнению с тем, что творится в зоне боевых действий.