«Как в компьютерной игре». Барнаульские журналисты рассказали о командировке в ДНР

Виртуальность
Глеб Полянский,
корреспондент телеканала «Катунь 24»:
— Поездку организовало Правительство Чеченской республики. Во-первых, этот регион ближе к месту действия. Во-вторых, там находятся бойцы Росгвардии. Эти факторы позволяли сделать пресс-тур максимально безопасным.
Ведомство разослало приглашения по региональным редакциям. От Алтайского края поехали я, оператор Денис Кузьменко и сотрудница «Сибирской медиагруппы» — Анна Перевощикова.
Были также коллеги из Красноярска, Дагестана, Ульяновска, Москвы. Участвовали и журналисты из других стран — Китая, Сербии, ряда арабских государств. Всего нас было около 90 человек.
Прилетели в Москву. Дальше — в Ростов-на-Дону добрались на поезде. Границу пересекали на автобусах. Этот процесс прошел относительно быстро, хотя экипаж был большой.
Побывали в Донецке, Волновахе и населенных пунктах. Жили в гостиницах. На границе с Мариуполем беседовали с Адамом Зелимхановым, депутатом Государственной Думы. Также встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным.
На точки съемки приезжали все вместе, а потом расходились. Но на месте организаторов, я бы переживал. Журналисты такой народ — сразу разбегаются кто куда. Но на этот раз все было иначе.
Каждый, думаю, понимал, куда едет, а потому лучше держаться вместе. Ведь могло случиться все что угодно.
Сопровождающие нас постоянно предупреждали: «Идите по асфальту. На обочинах опасно».
Что касается волнения и страха, они, конечно, присутствовали. Лично у меня ранее не было опыта работы в боевых условиях. И, честно говоря, очень хотелось его получить. Для журналиста это очень ценно. Поэтому я и вызвался.
На подготовку (в том числе моральную) ушло около недели. А когда уже билеты купили, стало понятно, что пути назад нет.
Когда приехали, было ощущение виртуальной реальности. Будто находишься в компьютерной игре. Какая-то другая жизнь.
Люди и дома
Журналистам разрешали общаться с местными сколько угодно. Подходить можно было к любому незнакомцу. В общей сложности, мне удалось опросить несколько десятков человек. Общались охотно. Хотели поделиться своими историями.
Большинство из них родились и выросли в украинских городах, селах и отказываются уезжать. Несмотря на то, что их жилища разрушены. Боятся мародерства.
Один из наших собеседников, Александр, как раз родился в Волновахе и прожил там 60 лет. В результате танкового боя сгорели его автомобиль и гараж. Но он еще верит, что все наладится.
Пункты временного размещения созданы, но далеко не все пострадавшие хотят туда ехать. А насильно никого не заставляют. Живут пострадавшие теперь во дворах, у соседей или в уцелевших постройках. Готовят на костре.
Некоторые рассказывают, что просидели в подвалах своих домов две недели. Это заметно не только по людям, но и по животным. Например, один мужчина был с собакой. Она сейчас — кожа и кости. Надеюсь, с ними все будет хорошо.
Еще одна большая проблема — перебои с мобильной связью и интернетом. Мы познакомились с женщиной по имени Татьяна. Она из Волновахи, работает медсестрой. А ее дочь учится в Мариуполе. Так вот, они уже месяц не могут созвониться.
В таком положении находится очень многие. Похожая история и с отделениями банков, многие из которых уничтожены. Люди не могут снять средства с карт.
Что касается медицины, тоже все катастрофично. Но люди живут. В больнице Волновахи медики и пациенты прячутся от обстрелов в подвале. За 18 дней спецоперации тут приняли шесть родов. Появились на свет четыре мальчика и две девочки.
Рабочие и бытовые условия
В плане профессиональной деятельности было, конечно, сложнее обычного. Вставали мы очень рано, завтракали и в семь утра уже приезжали на место.
Работали весь день, а не несколько часов. Такой мощный поток информации, комментариев, эмоций все-таки непросто переносить. Если бы мы приехали на более долгий срок, думаю, было бы гораздо тяжелее (и с моральной точки зрения тоже).
Да и технически все совсем иначе обстоит. Например, камер и журналистов, работающих рядом с тобой, не три-четыре, а больше. Было трудно хотя бы найти свободное место.
(Здесь в разговор включается напарник Глеба Полянского — Прим. ред.)
Денис Кузьменко,
оператор телеканала «Катунь 24»:
— Да, еще далеко не везде можно было выставлять аппаратуру. Поскольку много где были артиллерийские орудия, боеприпасы. В Волновахе нет ни одного целого многоквартирного дома, окна или забора. Даже деревья пострадали от пуль и снарядов.
В подвалы не спускались. Там еще могут быть мины. Саперы успели поработать не везде. Местами нам встречались противотанковые и противопехотные мины, которые не разорвались.
Еще замечали много гильз и снарядов. В целом, были очень ограничены в передвижении.
Здесь и там
Глеб Полянский,
корреспондент телеканала «Катунь 24»:
— Однажды, когда я уже засыпал в гостинице, услышал, как будто фейерверк или грозу на горизонте. Это были удары «Градов». Утром по жилому дому ударили ракеты. Снесло три верхних этажа. Один человек погиб.
Как мне кажется теперь, мы тут очень расслаблены. Хотя не чувствуем этого. Загружены бытовыми проблемами, раздражаемся из-за пробок, еще из-за чего-то… Я сейчас понимаю, что это все — такие мелочи, по сравнению с тем, что творится в зоне боевых действий.