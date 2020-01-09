Как в Кровавое воскресенье бастовали рабочие в барнаульском поселке

«Кровавое воскресенье» в истории России
9 января 1905 года произошел разгон мирного шествия рабочих, которые несли петиции царю с требованиями уничтожить власть чиновников и созвать Учредительное собрание. Участников шествия разогнали солдаты, применив огнестрельное оружие.
Забастовка в Гоньбинском затоне
Через год после событий «Кровавого воскресенья», в 1906 году в Гоньбинском затоне на зимовке пароходства Ельдештейна состоялось стачка 200 рабочих.
Рабочие выдвинули следующие требования:
- Восмичасовой рабочий день;
- Восстановление на работе рабочего К.С.Бабушкина.
Организаторами стачки были рабочие Шубин, Лапин и тот самый Бабушкин, восстановления которого требовали участники забастовки, уточняет barnaul-altai.ru. Организаторов арестовали, но экономические требования рабочих власти удовлетворили.
Анна Карпова