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Жизнь

Как в Кровавое воскресенье бастовали рабочие в барнаульском поселке

113 лет назад, 9 января в Гоньбинском затоне произошла большая забастовка рабочих. Дату выбрали не случайно: рабочие бастовали в «Кровавое воскресенье».

"Кровавое воскресенье". Картина Войцеха Коссака
"Кровавое воскресенье". Картина Войцеха Коссака
СС0

«Кровавое воскресенье» в истории России

9 января 1905 года произошел разгон мирного шествия рабочих, которые несли петиции царю с требованиями уничтожить власть чиновников и созвать Учредительное собрание. Участников шествия разогнали солдаты, применив огнестрельное оружие.

События Кровавого воскресенья
События Кровавого воскресенья
histrf.ru

Забастовка в Гоньбинском затоне

Через год после событий «Кровавого воскресенья», в 1906 году в Гоньбинском затоне на зимовке пароходства Ельдештейна состоялось стачка 200 рабочих.

Рабочие выдвинули следующие требования:

  1. Восмичасовой рабочий день;
  2. Восстановление на работе рабочего К.С.Бабушкина.

Организаторами стачки были рабочие Шубин, Лапин и тот самый Бабушкин, восстановления которого требовали участники забастовки, уточняет barnaul-altai.ru. Организаторов арестовали, но экономические требования рабочих власти удовлетворили.

Анна Карпова

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