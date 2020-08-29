Как в начале XX века барнаульцев учили распоряжаться финансами

Кто открыл школу?
В 1909 году «Общество взаимопомощи приказчиков Барнаула» преобразовали в «Общество торговых служащих». Новоиспеченное общество и открыло Барнаульскую торговую школу на месте упраздненного частного смешанного училища.
Кого принимали?
Первоначально в школу принимали только мальчиков, но позже стали брать и девочек. Учиться в Барнаульской торговой школе имели возможность представители всех сословий без исключения. Вероисповедание также не имело значения.
Брали ли оплату за обучение?
Хотя школа была государственной (сначала она находилась в ведении Министерства торговли и промышленности, затем ее передали городскому общественному управлению), обучение в ней было платным. В год родители должны были вносить около 60 рублей в год — 5 рублей в месяц.
В школу принимали всех желающих?
Нет, не всех. «Абитуриенты» проходили жесткий отбор — сдавали семь вступительных экзаменов. Срок обучения — три года (позже увеличили до пяти).
Чему учили?
Учили закон божьему, словесности, арифметике, геометрии, географии, истории, немецкому, английскому и монгольскому языку.
Кроме того, были специальные дисциплины — основы бухгалтерии и коммерческого дела. Также было много общеобразовательных дисциплин — физика, химия и т.п.
Кто обучал?
В основном в школу брали квалифицированных педагогов с образованием.
Как долго существовала школа?
Школа проработала до 1920 года. Причины закрытия точно не известны. Есть предположения, что это произошло из-за отсутствия финансирования.
Анна Карпова