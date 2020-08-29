Как в начале XX века барнаульцев учили распоряжаться финансами

Более века назад, 29 августа 1911 года, в Барнауле открыли первое заведение, в котором учили экономическим основам — торговую школу. Кого принимали, чему учили и кто в ней преподавал — в материале altapress.ru.

Кто открыл школу?

В 1909 году «Общество взаимопомощи приказчиков Барнаула» преобразовали в «Общество торговых служащих». Новоиспеченное общество и открыло Барнаульскую торговую школу на месте упраздненного частного смешанного училища.

Кого принимали?

Первоначально в школу принимали только мальчиков, но позже стали брать и девочек. Учиться в Барнаульской торговой школе имели возможность представители всех сословий без исключения. Вероисповедание также не имело значения.

Брали ли оплату за обучение?

Хотя школа была государственной (сначала она находилась в ведении Министерства торговли и промышленности, затем ее передали городскому общественному управлению), обучение в ней было платным. В год родители должны были вносить около 60 рублей в год — 5 рублей в месяц.

В школу принимали всех желающих?

Нет, не всех. «Абитуриенты» проходили жесткий отбор — сдавали семь вступительных экзаменов. Срок обучения — три года (позже увеличили до пяти).

Улица Льва Толстого в Барнауле , начало XX века. retro. moi-barnaul.ru

Чему учили?

Учили закон божьему, словесности, арифметике, геометрии, географии, истории, немецкому, английскому и монгольскому языку.

Кроме того, были специальные дисциплины — основы бухгалтерии и коммерческого дела. Также было много общеобразовательных дисциплин — физика, химия и т.п.

Кто обучал?

В основном в школу брали квалифицированных педагогов с образованием.

Как долго существовала школа?

Школа проработала до 1920 года. Причины закрытия точно не известны. Есть предположения, что это произошло из-за отсутствия финансирования.

Анна Карпова