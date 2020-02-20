Как в Новосибирске проходит Сибирская строительная неделя

Экспозиция крупнейшей за Уралом отраслевой выставки « Сибирская строительная неделя » в этом году объединила на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» более 130 производителей стройматериалов, оборудования и инженерных систем из России, Китая, Германии, Дании, Казахстана и Узбекистана. Компании представляют новинки в области строительных и отделочных материалов, инженерных систем, фасадов, кровли, дверей и окон, освещения и электротехники, лифтов и декора.

Сергей Меняйло,

полпред президента России в СФО:

Проведение Сибирской строительной недели стало доброй традицией. Я уверен в том, что такие масштабные мероприятия могут помочь решить те проблемы, которые стоят сегодня перед отраслью. Итогом выставки должно стать широкое применение современных материалов и новейших технологий сибирскими застройщиками.

Отраслевая выставка «Сибирская строительная неделя». МВК «Новосибирск Экспоцентр».

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратил внимание на возросший интерес строительных компаний к выставке.

Текущий год — переломный для строительной отрасли. Это и новые условия финансирования в сфере жилищного строительства, и реформа ценообразования в муниципальном строительстве, и выработка новых инструментов по решению проблемы обманутых дольщиков. К тому же, президент России поставил амбициозную задачу по полуторократному увеличению жилищного строительства. В рамках Сибирской строительной неделе все эти темы будут подвергнуты тщательному рассмотрению, обсуждению, мозговому штурму, и по итогам мы точно найдем необходимые решения, дополнительные шаги для того, чтобы двинуть строительную отрасль Новосибирской области и всей Сибири вперед, — заключил глава региона.

Знаковым событием для строительного рынка Новосибирской области стало подписание в рамках выставки соглашения о сотрудничестве между ДОМ. РФ, Банком ДОМ. РФ, Фондом ДОМ. РФ и региональным правительством. Документ направлен на развитие ипотечного кредитования и широкое внедрение механизма проектного финансирования застройщиков в регионе.

Отраслевая выставка «Сибирская строительная неделя». МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Денис Филиппов,

заместитель генерального директора ДОМ. РФ , генеральный директор Фонда ДОМ. РФ:

Соглашение ДОМ. РФ с Новосибирской областью позволит активнее внедрять наши проекты, программы и услуги в регионе. Это поможет максимально эффективно активизировать строительство доступного жилья высокого качества и ускорить формирование комфортной городской среды. Сегодня качество жизни граждан становится все более значимым фактором инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, и мы готовы оказывать им содействия по всему спектру задач государственной жилищной политики.

После подписания соглашения ДОМ. РФ провел масштабный семинар для застройщиков, посвященный практическому применению «Стандарта комплексного развития территорий» и новым механизмам финансирования жилищного строительства. Документ разработан ДОМ. РФ и Минстроем России совместно с КБ Стрелка по поручению Правительства РФ в рамках паспорта национального проекта «Жилье и городская среда». Стандарт предполагает принципиально новый подход к формированию комфортной городской среды.

Отраслевая выставка «Сибирская строительная неделя». МВК «Новосибирск Экспоцентр». Отраслевая выставка «Сибирская строительная неделя». МВК «Новосибирск Экспоцентр». Отраслевая выставка «Сибирская строительная неделя». МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Инструменты достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» стали темой круглого стола под руководством полпреда президента России в СФО Сергея Меняйло. Участники обсудили выполнение поставленных главой государства целей по развитию жилищного рынка в сибирских регионах. Главная из них — улучшение к 2024 году жилищных условий для не менее 5 млн семей в РФ ежегодно. В качестве основного механизма формирования рыночного спроса на вводимое жилье правительство видит ипотечное кредитование.

В этом году на площадке Сибирской строительной неделе проходит III Форум дизайнеров и архитекторов Сибири. За четыре дня перед участниками мероприятия выступят 16 лучших спикеров из Сибири, Москвы, Сингапура и других городов.

Отраслевая выставка «Сибирская строительная неделя». МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Андрей Радаев,

президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов:

Наши главные задачи — создать условия для обмена профессиональным опытом и способствовать повышению квалификации дизайнеров и архитекторов. И мы эти задачи здесь, на площадке Сибирской строительной недели, выполняем. Собираем лучше практики, помогаем улучшать работу тех, кто трудится в этой отрасли. Рассказываем, как люди достигают успеха, как развиваются на этом рынке, создают свои личные бренды. Это востребованный формат.

Другим важным событием Сибирской строительной недели стал международный интерьерный фестиваль HomeFest, который впервые организован в Сибири. Проект призван поддержать развитие российского рынка товаров для интерьера. HomeFest адресован дизайнерам интерьера, дизайнерам по текстилю, дизайнерам по шторам, архитекторам, декораторам, импортерам и дистрибьюторам. В объединение HomeFest входят более 40 компаний из 12 стран мира.

Отраслевая выставка «Сибирская строительная неделя». МВК «Новосибирск Экспоцентр». Отраслевая выставка «Сибирская строительная неделя». МВК «Новосибирск Экспоцентр». Отраслевая выставка «Сибирская строительная неделя». МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Глеб Щекотов,

креативный директор фестиваля HomeFest:

Мы довольны площадкой Сибирской строительной недели. Очень боялись, что ткани и мебель внутри строительной выставки будут выглядеть странно. Но нет, все получилось очень гармонично. Наши гости оказалось очень рады, что помимо строительной истории в экспозиции выставки появились буйные краски и ткани в дико красивых декораций.

За первые два дня Сибирскую строительную неделю 2020 посетили более 4 000 профессионалов отрасли — собственников, топ-менеджеров и специалистов стройиндустрии и смежных отраслей из Сибири, Дальнего Востока, стран СНГ. Участниками деловой программы стали более 1 500 человек.