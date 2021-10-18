На сколько в России вырастут пособия по уходу за ребенком

В 2021-м минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком — 7 083 рубля, максимальный — 29 600 рублей.
Минимальная сумма по уходу за первенцем увеличится на 5,8% — до 7 493 рублей. Максимальная поднимется до 31 282 рублей, сообщается в заключении Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования…».
Да. На 5,8% — до 19 981 рубля — увеличится единовременное пособие при рождении ребенка.
В бюджете заложены 169,5 млрд рублей — на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. 19,8 млрд — на единовременные пособия при рождении.
Индексация запланирована на 1 февраля 2022 года.