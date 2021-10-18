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Жизнь

На сколько в России вырастут пособия по уходу за ребенком

В 2022 году увеличатся минимальный и максимальный размеры пособий по уходу за первым ребенком. Рассказываем, какими будут выплаты в поддержку роженицам.

Ребенок. Роды. Младенец.
Ребенок. Роды. Младенец.
unsplash.com
1
Какой размер у детских пособий сейчас?

В 2021-м минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком — 7 083 рубля, максимальный — 29 600 рублей.

2
На сколько вырастут выплаты по уходу за первенцем?

Минимальная сумма по уходу за первенцем увеличится на 5,8% — до 7 493 рублей. Максимальная поднимется до 31 282 рублей, сообщается в заключении Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования…».

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
3
Проиндексируют ли другие пособия?

Да. На 5,8% — до 19 981 рубля — увеличится единовременное пособие при рождении ребенка.

4
Сколько денег из бюджета выделят на поддержку рожениц?

В бюджете заложены 169,5 млрд рублей — на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. 19,8 млрд — на единовременные пособия при рождении.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com
5
Когда вырастут пособия?

Индексация запланирована на 1 февраля 2022 года.

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