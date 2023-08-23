23 августа
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Жизнь

Как вернуть внезапно пропавший интерес к сексу в отношениях, рассказал сексолог

Как оживить интимную жизнь в длительных отношениях и вернуть интерес к сексу, рассказала секс-коуч центра семейного и сексуального образования Secrets Алена Правда в беседе с Lenta.ru

Секс.
Секс.
CCO

В первую очередь, причиной проблем с интимной жизнью могут стать ссоры между партнерами или неудовлетворенность интимной жизнью. Секс-коуч советует как можно скорее разобраться с проблемой, а не игнорировать ее. Лучшим решением станет разговор в спокойной обстановке.

При этом Правда советует не критиковать партнера, а попытаться понять его и найти решение проблемы, которое бы устраивало вас обоих. Если же самостоятельно найти компромисс не удается, то стоит обратиться за помощью к специалистам — психологу или сексологу.

Также стоит разобраться в собственных желаниях и понять, насколько вы хотите секса в жизни, что стало причиной спада сексуального желания.

Стоит помнить, что физическое и психологическое состояние также может влиять на интимную жизнь. Поэтому не бойтесь проверить свое здоровье.

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