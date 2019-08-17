Как вернуть волосы из отпуска: подбираем правильный домашний уход

За лето мы успеваем изрядно испортить волосы. Они становятся еще более сухими, ломкими и тусклыми. Как восстановить волосы, пострадавшие от солнца, — в материале altapress.ru.

Летом на вашу прическу влияет не только климат: хлорированная или соленая вода и горячие укладки тоже негативно делают свое дело. Если на салонный уход тратиться не хочется, придётся постараться в домашних условиях.

Шампуни без сульфатов

Первое, о чем нужно позаботиться — снизить негативное воздействие на волосы. К тому же летом многие моют голову чаще. Безсульфатные шампуни с органическими составом действуют мягче, не травмируют структуру волос, пишет Телеграф.

Однако в использовании такой продукции есть свои минусы. Например, из-за своего состава шампунь плохо пенится и быстро расходуется. Для более эффективного результата вместе с шампунем лучше использовать кондиционер или бальзам — так же без сульфатов.

Важно следить за тем, чтобы вода не была слишком горячей. Это может травмировать волос.

Увлажняющие и питательные маски

Если ваши волосы сильно пострадали этим летом — вам будет нужно и питание, и увлажнение. Маски с двумя разными составами. Те, что подходят вашему типу волос.

Чередуйте маски, используя каждую раз в две недели по 15 -30 минут, обернув пищевой пленкой, а сверху полотенцем. Для того чтобы усилить эффект, в конце можно прогреть полотенце феном.

Женщина. Волосы. Прическа СС0

Очень эффективны маски с кокосовым маслом в основе.

Питательная маска для волос Для приготовления этой маски вам понадобится только кокосовое масло и яблочный уксус в пропорции 2 к 1. Яблочный уксус укрепит структуру волоса, а кокосовое масло напитает белком. Распределите смесь по всей длине волос, избегая корней. Смойте через 15−30 минут. Как следует помойте голову шампунем. Увлажняющая маска для волос Также состоит из двух ингредиентов: кокосового и масла авокадо. Вместо последнего можно использовать также аргановое или оливковое. Масла очень близки по оказываемому увлажняющему эффекту. Тщательно перемешайте ингредиенты и нанесите смесь на всю длину волос, отступая минимум 5 см от корней. Смойте через 15−30 минут и промойте волосы шампунем.

Холодная укладка

Даже выполняя вышеперечисленные требования по уходу, не забывайте о том, что неправильная укладка может испортить все старания. Фен лучше не использовать или ограничиться подачей холодного воздуха, пишет Webmed.com. Лучше воспользоваться им в финале, дав волосам немного подсохнуть.

Волосы. Прическа. Фен СС0

И даже при этом предварительно нанесите термозащиту: спрей, масло или пенку. Утюжки и плойки лучше исключить совсем.