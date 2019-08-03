Без нитратов. Как правильно выбрать арбуз и что из него приготовить

3 августа в разных странах отмечают День арбуза. В честь праздника altapress.ru рассказывает, какой арбуз купить, и делится ягодными рецептами.

День арбуза

3 августа во многих странах мира почитают арбуз, пишут на сайте праздника. Дата совпадает с национальным американским праздником в честь этой ягоды.

В России, как и в Европе, арбузы впервые появились примерно в XI веке. Хотя в Америке их узнали значительно позже — в XVI веке. Как ни странно, но именно с США началось почитание арбуза.

Как выбрать арбуз

Вам нужна тусклая, не блестящая и однородная по форме корка ягоды. Неровности и изгибы могут означать, что арбуз вырастили с нерегулярным поливом и солнцем.

Затем найдите участок кремового цвета. Его называют полевым пятном — это место, где арбуз «отдыхал на земле», пишут New York Times. Чем глубже цвет, тем дольше взрослый арбуз спел. Желтый цвет лучше, чем белый, но белый лучше, чем полное отсутствие пятен.

У ягоды обязательно найдите хвостик. Он — тоже показатель зрелости, сообщают «Аргументы и факты». Желтоватый и сухой говорит о том, что арбуз созрел. Зеленый — о незрелости.

На вес арбуз должен казаться тяжелым для своего размера. Сравните его вес с аналогичным по объему.

Арбузы СС0

Зачем стучат по арбузу

Мнения на счет полезности этого метода разнятся. Многие считают, что по стуку можно определить спелость. Для этого, не прижимая плод к своему телу, сделайте несколько хороших ударов костяшками пальцев.

Глубокий звук может быть признаком того, что арбуз не созрел. Также это может означать, что центр фрукта разделен на куски, это явление носит название «пустое сердце». Такую ягоду лучше не брать.

Смотрим в разрезе

Арбуз с белыми или желтоватыми прожилками — следствие чрезмерного содержания нитратов и пестицидов. И не смотря на то, что понять это можно только разрезав арбуз, частями его лучше не брать. Зачастую продавцы вырезают квадратный кусок арбуза, чтобы доказать спелость, или заранее разрезают для удобства. Такие плоды лучше не покупать. Арбуз моментально впитывает грязь и бактерии.

Арбуз СС0

Рецепты из арбуза

Арбузный мохито

Вам понадобятся: 30 листьев мяты, 1 лайм, 2 стакана льда, 2 столовые ложки сахара, 60 мл белого рома, полстакана мякоти арбуза, полстакана газированной воды или спрайта, арбуз и мята для украшения.

В графин порвите мелкими кусочками мяту и добавьте сахар. Туда же — мякоть и сок лайма. Теперь вам нужно аккуратно растолочь содержимое графина. Следом добавьте лед, ром, арбузное пюре или мякоть и газировку. Тщательно перемешайте. Дайте настояться напитку и украсьте по желанию.

Арбузный мохито СС0

Арбуз во фритюре

Вам понадобятся: 1 килограмм арбуза, 100 грамм крахмала, 2 куриных яйца, 100 грамм пшеничной муки, 100 грамм сахара, 750 мл растительного масла.

Размешайте белки и крахмал до состояния киселя. Помойте арбуз и отделите мякоть от корки. Избавьтесь от семечек и порежьте арбуз кубиками. Обваляйте кусочки в муке. И опустите в смесь белков и крахмала.

Сотейник с маслом поставьте на сильный огонь. После того, как содержимое нагреется до 110 градусов, опустите туда нарезанный арбуз. Жарьте, пока кусочки не покроются твердой корочкой. Затем уберите посуду с огня, продолжайте жарить еще минуту. Выложите их в тарелку, промокните салфеткой и посыпьте сахарной пудрой.

Соленые арбузы

Вам понадобятся: 1−2 килограмма арбуза, 1 литр воды, 1.5 столовые ложки соли, 3 столовые ложки сахара, 70 мл уксуса (9%), гвоздика и специи по вкусу.

В кастрюлю налейте воды, добавьте сахар и соль. Доведите до кипения и не убирайте с огня еще 15 минут. Процедите и добавьте уксус. Специи по вкусу добавляются в маринад именно на этом этапе.

Арбуз нарежьте небольшими кусочками и уложите в стерилизованные банки. Затем залейте рассолом. Закатайте банки и поставьте их крышкой вниз, укутав одеялом. После того как они остынут, их можно будет перевернуть.