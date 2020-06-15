Как выбрать первый тариф для смартфона и не прогадать: лайфхаки для новичков

Казалось бы, что может быть сложного при выборе тарифа на мобильную связь. Как правило, достаточно зайти на сайт своего оператора и выбрать. Но что делать, если тарифов слишком много и не понятно, как выбрать тот, который подошел бы именно вам. Как узнать, много или мало вам нужно гигабайт, минут и смс? Нужны ли мессенджеры без ограничений или кино в вашем смартфоне?

Конечно, можно изучить сотни отзывов в интернете, поговорить со знакомыми и друзьями или просто довериться маме. Ведь каждая мама всегда знает, что лучше.

А лучше слушать себя и довериться мнению экспертов, то есть тех, кто действительно создает тарифы и может определить, сколько в действительности нужно услуг в месяц каждому.

Команда Билайн собрала лайфхаки для новичков, которые помогут правильно подобрать тариф и не прогадать в будущем. Для чего это Билайн? Никто не хочет читать негативных отзывов, и Билайн здесь не исключение. А правильно выбранный тариф сразу дает позитивный пользовательский опыт и открывает множество новых возможностей для общений. Ведь без смартфона нынче никуда ;)

Лайфхак № 1

Подсчитайте, сколько вы готовы тратить ежемесячно на связь. Конечно, никто не спорит, что в России самая дешевая мобильная связь. Но и важно помнить, что с появлением в вашей жизни смартфона, эти траты станут для вас постоянными.

Лайфак № 2

Выберете первый смартфон. Прошло время, когда на хороший смартфон надо было копить. Сейчас в продаже множество вариантов и купить хорошее устройство можно от 5 тысяч рублей.

Зайдите на официальную страницу интернет-магазина производителя, сравните характеристики или, соблюдая все рекомендации и социальную дистанцию, уточните все преимущества у продавца в розничном магазине. Сотрудники Билайн, кстати, проходят специальные тренинги и отлично разбираются во всех актуальных моделях.

Только помните, что лучше всего покупать у официальных ритейлеров, которые дают официальную гарантию на устройство.

Лайфхак № 3

Если у вас никогда не было смартфона или просто телефона, лучше всего посмотреть на базовый тариф. В Билайн — это «Первые гиги», то есть тариф, созданный для новичков.

В новой версии тарифа 200 минут, 5 гигабайт, безлимитные мессенджеры и 20 каналов Билайн ТВ.

Много это или мало, покажет время. Но для новичков, которые только открывают для себя привычку пользоваться телефоном и услугами связи, этого количества достаточно.

Но если вдруг вы точно знаете, что этого вам будет мало, то обратите внимание на тариф из линейки «Близкие люди 1 или 2». Количества гигабайт и минут, ТВ-каналов там больше, да и можно разделить их с другими устройствами.

По данным на конец 2019 года Билайн впервые запустил высокоскоростной мобильный интернет 4G в 250 населенных пунктах, расположенных по всех 59 районах Алтайского края, а также в городах Алейске, Белокурихе, Горняке, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Славгороде, закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Сибирский. Связь появилась и в крупных районных центрах, и в сравнительно небольших населенных пунктах. В течение года в самом Барнауле, а также в локациях, где Билайн ранее уже зарекомендовал себя: Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и Яровом — были значительно усилены качество и стабильность интернет-соединения в сетях 4G.

Лайфхак № 4

Установите приложение своего оператора. В Билайн — это приложение «Мой Билайн». Его легко можно найти в Apple store или Google Play и скачать на телефон.

Для чего это нужно: во-первых, вы сможете сами видеть сколько у вас остается услуг до конца месяца, во-вторых, подключать или отключать услуги самостоятельно, в-третьих, через приложение вы можете настроить автоматическое пополнение счета, а в-четвертых — вы всегда можете задать вопрос оператору в чате и получить быстро ответ.

И, конечно, видеть все лучшие предложения от Билайн и партнеров со скидками и секретами как получить еще больше интернета за полезные привычки.

Лайфхак № 5

Подумайте, какие еще приложения вам могут понабиться на каждый день.

В топе самых скачиваемых приложений из года в год: мессенджеры, социальные сети и навигация, игры и музыка. Правда, самоизоляция добавила к списку приложения для дистанционного обучения.

Только помните, что приложения делятся на платные и бесплатные. И прежде, чем скачивать то или иной, оцените, действительно ли вы оно вам так необходимо.

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