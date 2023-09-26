Показали, как выглядела улица Мало-Тобольская в Барнауле 16 лет назад

Раньше там было бесконечное множество палаток, торговля шла вовсю.
Сейчас же там стоит много минималистичных магазинчиков, чайная, рестораны и кафе.
Ранее мы делали большой фоторепортаж обновленного "Старого базара".
Улица Мало-Тобольская, где сейчас располагается красивая пешеходная дорожка и много интересных магазинчиков, 16 лет назад выглядела совсем по-другому.
Раньше там было бесконечное множество палаток, торговля шла вовсю.
Сейчас же там стоит много минималистичных магазинчиков, чайная, рестораны и кафе.
Ранее мы делали большой фоторепортаж обновленного "Старого базара".
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