Как выглядели барнаульские школьники и школьницы 60 лет назад

Использованы фото, собранные Верой Будянской на сайте «ХХ век. Барнаул в фотографиях».
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В 7 лет школьника принимали в октябрята, в третьем классе — в пионеры. Говорят, форму тогда делали из чистой шерсти, учителя давали научное знание, на уроках дети не занимались ерундой и… Altapress.ru представляет очередную ретро-подборку архивных снимков Барнаула.
Использованы фото, собранные Верой Будянской на сайте «ХХ век. Барнаул в фотографиях».
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